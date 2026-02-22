Ile Maurice: Kaya et la question du droit d'exister - Un héritage porté par la nouvelle génération

Ils n'ont pas forcément connu Kaya sur scène. Certains n'étaient même pas nés en 1999.

Pourtant, son nom continue de résonner. Une présence, intangible mais puissante, une trace indélébile de l'artiste qui dure, surtout parmi une nouvelle génération grandissante d'artistes.

Le 21 février 1999 reste gravé dans la mémoire des Mauriciens : ce jour où s'est éteinte une légende de la musique locale, Kaya, de son vrai nom Joseph Réginald Topize. Artiste engagé, il a révolutionné la scène musicale, créant le seggae, un subtil mélange de reggae et de séga mauricien, qui continue d'inspirer des générations entières. Admirateur de Bob Marley, il choisit le nom de scène Kaya en hommage à l'album éponyme du roi du reggae. Sa vie s'est tragiquement achevée en cellule policière. Mais sa musique n'a jamais cessé de résonner. Et 27 ans plus tard, ses messages continuent d'avoir un impact indéniable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Azaria, son fils, lui-même artiste, la question ne se limite pas à savoir si la nouvelle génération l'écoute encore. «Kaya n'est pas seulement un nom ou un style musical. Il est une source. Une origine à partir de laquelle d'autres peuvent créer, évoluer, transformer.» Une énergie qui traverse le temps, qui peut inspirer sans que l'on en ait toujours conscience. Même les artistes nés bien après sa disparition peuvent être touchés par cette vibration. Hériter ne signifie cependant pas reproduire. Chaque génération doit respirer avec son époque, trouver sa propre manière d'exister. S'inspirer d'une source ne veut pas dire la copier mais créer quelque chose d'original à partir d'elle. Certains revendiquent cette filiation.

D'autres s'en éloignent. Mais ce qui compte, c'est la conscience. «Ceux qui connaissent Kaya croient en quelque chose», dit-il. Une certaine idée de la vie, de la société, de la musique. Il glisse vers une réflexion plus large : celle du droit d'exister, d'être reconnu, de laisser une trace. «Kaya pann gagn drwa a so lazistis, a so lexistans», rappellet-il. Il souligne l'ironie tragique : célébrer Kaya pour ses accomplissements alors qu'on lui avait nié son droit à exister et à être respecté.

Pour Azaria, cette tension est une leçon : reconnaître quelqu'un ne suffit pas, il faut aussi honorer sa valeur et son existence. En tant qu'artiste et fils de Kaya, il ne parle pas d'un poids mais d'une continuité. «La source est là», dit-il. «À chacun d'en faire quelque chose. Créer, transformer, avancer. Sans répéter. Sans s'effacer.»

Le pianiste Elvis Heroseau, de son côté, évoque Kaya comme une figure mythique, comme Bob Marley. «Même ceux qui sont nés après comprennent qu'il s'agit d'une légende». Pour lui, l'ampleur de Kaya dépasse la simple carrière musicale : elle s'inscrit dans un héritage social et culturel. Pour Elvis Heroseau, Kaya reste un repère artistique, qui incarne l'exigence et la profondeur que peut atteindre une oeuvre engagée. Il insiste aussi sur la dimension universelle : «Son message ne s'adresse pas seulement à une communauté, il touche tout le monde. Même après toutes ces années, il y a cette énergie qui circule et qui inspire les jeunes artistes, ceux qui veulent créer avec sens.»

Pour la jeune génération, le message prend un relief identitaire et culturel encore plus fort. Le chanteur Diyaune souligne l'importance de l'héritage comme vecteur de mémoire collective et de fierté nationale. «Kaya ne parlait pas à une seule communauté. Son message s'adressait aux Mauriciens.» Dans un contexte de fractures sociales, ce message d'unité conserve toute sa pertinence.

Diyaune insiste sur la dimension culturelle et éducative de l'héritage : «Le seggae, ce n'est pas juste de la musique, c'est une école de vie, un moyen de transmettre des valeurs, une manière de se reconnaître comme Mauricien.» Pour lui, le rôle de la nouvelle génération est clair: écouter, comprendre, puis prolonger le message de Kaya, tout en le faisant évoluer. «Nous devons préserver cette culture et la faire vivre.»

Il revendique aussi une influence directe dans son travail artistique, qui se veut un hommage et une manière de prolonger le souffle. «À travers cet album, je voulais transmettre ce que Kaya m'a inspiré : un message de conscience, de respect et de responsabilité.»

Lyonman, fils d'une autre figure de la musique locale, Ras Mayul, confie : «C'est une grande référence de la musique locale, le roi du seggae, la voix du peuple. Sa voix est toujours aussi vivante. Elle touche encore les générations. Kaya ne se résume pas à un grand artiste, il fait partie de la culture mauricienne.»

Pour OnlyIM, jeune artiste engagé dans le reggae, l'influence est tout aussi profonde : «Mo pann ena lokazion pou trouv li sante, me so mesaz ek so zistwar finn mark mwa. Bann dimounn ki'nn krwaz li rakont so karism. Li ti pe koze ek lager kont linzistis, pou drwatir, pou legalite, pou dimounn. So seggae ki li fi'nn kree ek kit pou nou, saem ki promouvwar lamour, lape ek lazistis.»

Même son de cloche chez Bilygane : «Kaya pa ti per pou dir seki bizin dir. Li fer mwa krwar ki, atraver lamizik, nou osi nou kapav dir laverite, mem si li deranze. Mo non dartis finn batize par bann zenn dan Dockers Flat. Antan ki zanfan Dockers, Kaya ti enn gran artis ki ti vinn sant pou nou. Deor lasenn, li ti touletan kapav donn bon repons, avek respe ek konviksion. Kaya pa ti zis lerwa seggae, li ti bokou plis ki sa.» 27 ans après, Kaya reste plus que jamais vivant à travers sa musique et sa manière de dénoncer les maux de la société.