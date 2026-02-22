Sénégal: Lutte contre les criquets pèlerins - 100 millions de FCFA alloués à la Direction de la protection des végétaux

21 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Une enveloppe de 100 millions de francs CFA a été allouée à la Direction de la protection des végétaux (DPV) par la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Le chèque a été remis vendredi en présence du ministre de l'Élevage, Mabouba Diagne.

La commission de l'Uemoa a procédé à la remise d'un chèque de 100 000 000 FCFA au profit de la Direction de la protection des végétaux (DPV), en présence du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, et du représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Cet appui stratégique vise à renforcer, selon la tutelle, le dispositif national de lutte contre le criquet pèlerin, une menace majeure pour nos productions agricoles et la souveraineté alimentaire.

Ainsi, les ressources mobilisées permettront d'intensifier les opérations de prospection et de surveillance ; d'acquérir des pesticides homologués ; de renforcer les capacités des équipes techniques et d'assurer le déploiement efficace des équipes sur le terrain.

« Un signal fort de solidarité régionale et un engagement concret pour protéger nos cultures, soutenir nos producteurs et consolider la résilience de notre agriculture », rapporte la tutelle.

