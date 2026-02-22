Sénégal: Ousmane Sonko - Un parcours politique remarquable et inspirant (livre)

Ousmane Sonko, actuel Premier ministre du Sénégal, est un leader qui marque profondément la scène politique sénégalaise et africaine. Sa force la plus visible est, selon Adoum Ismael, auteur du livre « Ousmane Sonko : un parcours politique remarquable et inspirant » ; son immense popularité auprès de la jeunesse.

Passionné par la politique et les questions sociales, l'étudiant tchadien Adoum Ismael s'est inspiré du parcours du leader du Pastef, Ousmane Sonko, pour imaginer une « Afrique libre, unie et tournée vers le développement ».

L'auteur trouve que le Pastef dont il est le membre dispose d'une capacité de mobilisation « exceptionnelle, capable de remplir des stades ou de paralyser des villes ».

« Sonko excelle dans la communication directe. En utilisant les réseaux sociaux, il a su imposer ses thématiques : la lutte contre la corruption, la souveraineté économique et la sortie du franc CFA. Ses démêlés judiciaires ont renforcé son image de résistant face à l'oppression », indique le jeune auteur.

« Ancien inspecteur des Impôts et Domaines, il tire sa force de sa connaissance des rouages de l'État. Il dénonce les « failles » du système fiscal et budgétaire avec une précision qui impressionne les classes moyennes et intellectuelles », estime Adoum Ismael.

Ainsi, à travers son ouvrage, il indique que le concept de "Jub, Jubal, Jubanti" qui signifie « droiture, honnêteté, redressement » est devenu pour lui le socle de son action gouvernementale.

« Sa force actuelle réside dans son alliance avec le président Bassirou Diomaye Faye. Absent à la présidentielle de 2024, il reste perçu comme le « cerveau » du régime et sa boussole idéologique », lit-on sur la couverture de l'ouvrage.

En tant qu'ancien maire de Ziguinchor, il a solidifié son influence en Casamance, tout en étendant son hégémonie dans les grands centres urbains comme Dakar et Thiès lors des dernières élections législatives et locales.

« À travers son parcours, ses idées, sa façon de mobiliser la population et les réactions qu'il provoque, il reflète les transformations d'une société qui cherche à se renouveler, à devenir plus libre et plus juste. Son cas va au-delà d'une simple opposition politique, il pose de vraies questions sur l'avenir de la gouvernance démocratique en Afrique », affirme Adoum Ismael.