Sénégal: Darou Karim (Touba) - Un village entre enclavement et manque d'eau

Darou Karim, village fondé en 1912 par Serigne Massamba Mbacké, frère et secrétaire de Cheikh Ahmadou Bamba, est toujours enclavé faute de routes praticables. Les autorités religieuses interpellent le gouvernement sur la question de l'eau pas toujours disponible.

MBACKÉ - Situé à 10 km de la Grande mosquée de Touba, Darou Karim se trouve au nord de la ville sainte, à 2 km de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim. Ce village a été fondé par Serigne Massamba Mbacké, fils cadet de Mame Mor Anta Saly Mbacké. À l'approche du Magal de Serigne Massamba, qui s'est tenu le 16 février 2026 dernier, une journée d'investissement humain avait été organisée à Darou Karim.

Des camions à ordures et de nombreux fidèles se sont mobilisés pour nettoyer le village de Serigne Massamba Mbacké, pour le Magal. À l'entrée du village, on aperçoit de loin la mosquée aux cinq minarets, dont trois dominent déjà la localité. Il a été érigé il y a plus de 100 ans par Serigne Massamba Mbacké, sur instruction de son frère et guide, Cheikh Ahmadou Bamba.

« Un jour, il convoqua Serigne Massamba Mbacké, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké et Serigne Fallou Mbacké, et leur donna respectivement pour mission de fonder Darou Karim, Tindody et Ndindy », a expliqué Serigne Mourtada Mbacké, fils de Serigne Saliou Mbacké, troisième khalife de Serigne Massamba. Ainsi, Darou Karim est fondé en 1912.

Aujourd'hui, la localité est en expansion, mais son développement est entravé par l'absence d'une route praticable menant vers Touba. « Ndindy et Tindody, fondés en même temps que Darou Karim, ont tous des routes bitumées », déplore Serigne Abdou Khadre Mbacké, fils de Serigne Mahmoudane Diobé, deuxième khalife de Serigne Massamba.

Selon lui, la pose de la première pierre de la route de Darou Karim a été faite sous le magistère du président Macky Sall, tout comme celles de Tindody et Baye Fall Ga. Mais les travaux sont achevés pour les deux autres villages, pas pour Darou Karim. Le petit-fils de Serigne Massamba Mbacké demande aux nouvelles autorités de régler ce problème.

« La route de Darou Karim doit figurer dans le projet « Jub Jubal Jubbanti » », dit-il, ajoutant que l'eau est aussi un casse-tête, car « elle n'est pas suffisante dans notre localité », s'est-il désolé. Darou Karim a célébré la naissance de son fondateur, Serigne Massamba Mbacké, le 16 février dernier, sous l'égide de l'actuel khalife de Serigne Massamba Mbacké, Serigne Mame Mor Anta Saly Mbacké.

Lors de la journée de nettoiement du 7 février, en prélude au Magal, Serigne Abdou Khadre Mbacké a appelé les fidèles à se mobiliser pour la construction de la grande mosquée. Selon lui, le sanctuaire aux cinq minarets est en voie d'achèvement : trois sont déjà posés (50 m et deux de 35 m), il reste deux de 32 m.

De l'avis de Serigne Abdou Khadre Mbacké, « il faut maintenant s'occuper des décorations intérieure et extérieure, et tous les fidèles doivent se mobiliser pour achever ce projet qui tient particulièrement à coeur au khalife ».