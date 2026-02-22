Sénégal: Falsification de diplômes - Comment un élève et un professeur d'EPS sont tombés

L'élève, M. Diouf, ambitionnait de poursuivre ses études à l'étranger, mais son rêve a été brièvement compromis. Lui et son professeur d'EPS ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, ainsi qu'usurpation de fonction. Ils sont actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de Grand-Yoff.

Tout est parti d'une plainte déposée le 19 février dernier par le directeur de l'établissement « Les Pédagogues », relative à un faux bulletin scolaire signalé par les services de l'Ambassade de France. Le bulletin incriminé, déposé par l'élève M. Diouf dans le cadre d'une demande de préinscription en France, présentait des incohérences malgré la présence d'un cachet et d'une signature falsifiés de l'établissement.

Interpellé, le sieur Diouf a reconnu avoir acquis le document falsifié moyennant la somme de 15 000 FCFA auprès de Bachir Koita, professeur d'EPS, dans le but de tromper la vigilance des services de vérification.

Une opération de souricière a permis l'interpellation du mis en cause au moment de la remise de nouveaux faux bulletins. Celui-ci a reconnu avoir confectionné de nombreux faux documents scolaires destinés à faciliter des transferts d'élèves ou à compléter des dossiers administratifs pour des représentations diplomatiques.

Les perquisitions et fouilles ont permis la saisie de plusieurs cachets d'établissements, de bulletins scolaires falsifiés, de supports numériques contenant des documents altérés, ainsi que de matériel informatique et d'impression servant à leur confection.