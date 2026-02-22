Afrique: Dr. Pierrette Herzberger-Fofana élevée au rang de citoyenne d'honneur

Communiqué de presse .Ville d'Erlangen. Erlangen. Ancienne conseillère municipale, Ancienne Députée au Parlement Européen

La Ville d'Erlangen a décerné le mardi 13 janvier 2026, le prestigieux titre de Citoyenne d'honneur à Dr Pierrette Herzberger-Fofana, ancienne conseillère municipale et ancienne Députée au Parlement européen (2019-2024). La distinction lui a été officiellement remise lors d'une scéance solennelle du Conseil municipal tenue à l'Hôtel de ville, en présence du maire, Dr. Florian Janik.

La décision d'attribuer cette haute décision a été adoptée à l'unanimité par le Conseil municipal le 2 mai 2025 «En reconnaissance de ses mérites exceptionnels, qui ont exercé une influence déterminante sur le développement de la ville et contribué de manière significative au renforcement de la cohésion sociale entre les citoyens. »

Comme l'a annoncé la ville, le maire Florian Janik a rendu hommage dans son allocution à l'engagement politique, social et bénévole exceptionnel de l'ancienne conseillère municipale verte et députée au Parlement européen. Elle a ainsi marqué durablement le développement de la ville pendant de nombreuses années.

«Pierrette Herzberger-Fofana s'est engagée de manière exceptionnelle pour notre ville. Son engagement en faveur de l'éducation, de la justice sociale, de l'égalité et de la diversité continue de marquer Erlangen aujourd'hui encore. En lui accordant la citoyenneté d'honneur, nous la remercions pour son engagement sans faille et sa contribution à une société urbaine ouverte et solidaire. Son action est exemplaire pour une ville qui s'engage en faveur de la diversité, de la justice sociale et de la responsabilité mondiale.» a déclaré M. Janik dans son allocution

©service de presse de la mairie d'Erlangen 13.01.2026. Dr. Pierrette Herzberger-Fofana et Dr. Florian Janik, Maire de la ville d'Erlangen

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana devient ainsi la deuxième femme de l'histoire d'Erlangen à recevoir cet honneur, après Dina Rathke en 2016, et la première femme d'ascendance Africaine. Depuis 1822, soit depuis deux cent ans, la plus haute distinction municipale n'a été décerné qu'à 53 personnes, dont seulement deux femmes, conformément aux statuts qui limitent à cinq (5) le nombre de citoyens ou citoyennes d'honneur vivant simultanément.

Candidate à la mairie d'Erlangen en 1996, elle s'était alors illustrée par un slogan devenu emblématique: "Nous mettons de la couleur dans ce tournoi", annonçant déjà un engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion.

Une longue carrière à Erlangen et en Europe

Née au Mali, ayant grandi au Sénégal, Dr. Pierrette Herzberger-Fofana a poursuivi des études supérieures à la Sorbonne-Paris, Munich et Trèves avant de mener une carrière universitaire en littérature à l'université Erlangen-Nuremberg et Bayreuth et d'enseigner au lycée Ohm d'Erlangen.

En 2003, le président de la République du Sénégal, Me.Wade lui a décerné le "Grand Prix du Président de la République pour les Sciences" pour son ouvrage: "Littérature Féminine Francophone d'Afrique Noire suivi d'un Dictionnaire des Romancières". (Paris: Harmattan 2000, 570p)

Membre du Conseil municipal d'Erlangen de 2005 à 2019, elle s'est particulièrement investie dans les domaines de l'éducation, des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse, des droits humains et de la femme.

Parmi ses initiatives majeures figurent l'introduction, en 2015 des "Black History Weeks" (Semaines de l'Histoire des Noirs) organisées dans le cadre de la Décennie internationale des Nations-Unies pour les Personnes d'Ascendance Africaine.

Ces événements annuels ont fortement contribué à la visibilité, au dialogue interculturel et à la sensibilisation aux enjeux de diversité et d'égalité en Allemagne.

Elle y a défendu des causes majeures telle que la justice mondiale, le développement durable et les droits humains; en tant que 1ère Vice-Présidente de la Commission Développement, des relations avec le Parlement Panafricain et également -vice-Présidente de l'Assemblée Parlementaire Paritaire UE-ACP (ACP= Afrique, Caraibe, Pacifique) et co-présidente de l'intergroupe Parlementaire ARDI (Anti-Racism and Diversity Intergroup.)

Engagement en faveur des droits des femmes

Son engagement en faveur des droits des femmes est également central dans son parcours. Co-Fondatrice de FORWARD-Germany Foundation of Women's Health Research and Development e.V. (aujourd'hui FORWARD for Women); elle oeuvre depuis des décennies contre les Mutilations Génitales Féminines. En 2013 et en 2018, elle est intervenue à ce titre devant les Nations-Unies à New-York.

Déjà récompensée par de nombreuses distinctions (Sénégal, Allemagne, Etats-Unis Royaume-Uni, République Démocratique du Congo) dont le prix "Helene Weber " du gouvernement allemand, décerné par l'actuelle Présidente de la Commission Européenne, Dr. Ursula von der Leyen, en 2009 alors Ministre fédérale Allemande de la Famille. Dr. Herzberger-Fofana a recu le titre de "Chevalier de l'Ordre National du Mérite du Sénégal" et elle a été honorée par l'université d'Howard à Washington D.C en 2023 pour son oeuvre et son exposition sur "Les Noirs, Victimes des Nazis 1933-1945" du "Award for Inclusion Peace and Diversity" et préselectionée par le Parlement européen en 2022 et en 2023 du "MEP-Award", Prix des Députés, membres du Parlement Européen.

Lors de la cérémonie de cette haute distinction à Erlangen, Dr. Herzberger-Fofana a exprimé sa gratitude en ces termes:

"Être ici aujourd'hui représente pour moi plus qu'un honneur personnel. C'est un signe de confiancce de la part d'une ville qui ne se contente pas de valoriser l'engagement, l'égalité, la diversité et la cohésion , mais qui les rend concrètement possibles."

En lui attribuant la citoyenneté d'honneur, la Ville d'Erlangen rend hommage à un parcours exemplaire, placé au service du bien commun, des valeurs démocratiques et de l'idéal européen.

