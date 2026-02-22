Sénégal: Excellence universitaire mondiale - L'Ucad intègre le prestigieux classement du Times Higher Education

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) maintient son excellence académique. Après Eduranking en 2021 et 2022 (première place en Afrique francophone), la première université publique du Sénégal a intégré le prestigieux classement mondial de Times Higher Education (The). Elle occupe la 76e place sur les 151 universités africaines répertoriées.

Malgré les perturbations ces dernières années, l'Ucad maintient son statut d'université d'excellence en Afrique. En effet, l'Ucad a fait son entrée, pour la première fois, dans le prestigieux classement mondial publié par Times Higher Education (The). Selon un communiqué de presse de l'institution, l'édition 2026, rendue publique le 21 janvier dernier, consacre ainsi la présence de l'Ucad parmi les universités évaluées à l'échelle internationale selon des critères académiques rigoureux.

« L'université est classée dans six domaines sur les onze couverts par The : la médecine et la santé (1001+), les sciences de la vie (1001+), les sciences sociales (1001+), l'ingénierie (1251+) et les sciences physiques (1251+) », précise-t-on. Cette reconnaissance, souligne la même source, traduit la « qualité des enseignements dispensés, la dynamique de la recherche ainsi que l'engagement constant » de la communauté universitaire en faveur de l'excellence académique. « Sur le plan continental, l'Ucad occupe la 76e place sur les 151 universités africaines répertoriées dans ce classement », révèle dans le communiqué, Pr Mountaga Lam, directeur des études et des statistiques de l'Ucad.

Le communiqué renseigne que le Sénégal est l'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest de ce classement, à côté du Nigéria et du Ghana. Ces résultats, explique-t-on, ont été obtenus grâce à une « campagne de collecte de données rigoureuse et coordonnée », conduite par la direction des études et des statistiques. Selon le communiqué, cette première participation constitue une étape significative dans la stratégie de rayonnement international de l'Ucad.

« Des perspectives d'amélioration sont d'ores et déjà identifiées, notamment à travers le renforcement du système de collecte et de gouvernance des données, l'intégration exhaustive des productions scientifiques, ainsi que l'alignement progressif sur l'ensemble des onze domaines évalués par The », note le document. À travers ces orientations stratégiques, l'Ucad réaffirme sa « volonté de consolider son positionnement » dans les classements internationaux et de poursuivre son engagement en faveur d'une amélioration continue de ses performances académiques et scientifiques.

Le Recteur de l'Ucad, Pr Alioune Badara Kandji, félicite toute la communauté pour cette « performance qui est la somme des efforts de chaque membre pour le rayonnement de notre institution ». En 2021 et 2022 déjà, selon le classement Edurank, l'Ucad était classée première université en Afrique francophone. Sur le plan africain francophone, elle occupait respectivement la 37e et la 28e place. Selon l'édition 2026 du Time higher education, l'Université d'Oxford (Royaume-Uni) conserve la première place pour la dixième année consécutive, grâce à un excellent score en matière d'environnement de recherche. Elle est suivie de l'Institut de technologie du Massachusetts aux États-Unis.