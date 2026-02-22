Sénégal: Environnement - Saint-Louis lance le reboisement de ses grandes artères avec 5 306 arbres

La commune de Saint-Louis a officiellement démarré le projet de végétalisation de ses grandes artères, fruit d'une coopération avec la ville allemande de Rastatt. Dotée d'un financement de 228 millions de FCFA, l'initiative vise à améliorer le cadre de vie urbain et à renforcer la résilience climatique de la ville.

La ville de Saint-Louis franchit une nouvelle étape dans sa politique environnementale avec le démarrage effectif du projet de végétalisation de ses grandes artères.

L'opération prévoit la plantation de 5 306 arbres le long des principaux axes de la commune, dont le boulevard du Président Macky Sall, site choisi pour le lancement. Porté par la municipalité en partenariat avec la ville allemande de Rastatt, ce programme ambitionne de transformer durablement le paysage urbain tout en répondant aux enjeux climatiques et sanitaires.

Présidant la cérémonie, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a insisté sur la portée stratégique de l'initiative. « Après le lancement officiel et la formation des agents, nous entamons aujourd'hui la matérialisation du projet de végétalisation des artères de Saint-Louis », a-t-il déclaré, saluant la mobilisation des services de l'État, des collectivités territoriales et des populations.

L'avenue Macky Sall (ex-avenue De Gaulle), plus grande artère de la ville, a accueilli les premières opérations de reboisement. L'édile a rappelé que ce programme s'inscrit dans une vision globale de développement durable. « Notre objectif, c'est de faire de Saint-Louis une ville durable où il fait bon vivre. Végétaliser la ville, c'est améliorer le cadre de vie, la santé des populations et les protéger contre les changements climatiques », a-t-il soutenu.

Mansour Faye a par ailleurs mis l'accent sur l'implication communautaire, jugée déterminante pour la réussite du projet. Selon lui, des actions de formation et de sensibilisation ont été menées auprès des services techniques, des mouvements associatifs et des riverains afin d'assurer l'entretien des plants.

« En face de chaque arbre planté, nous avons sensibilisé les populations riveraines pour la prise en charge de l'arrosage et du maintien », a-t-il précisé, lançant un appel à une mobilisation citoyenne pour faire de Saint-Louis « une ville propre et écologiquement parmi les meilleures du Sénégal ».

De son côté, l'adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Ba, a salué une initiative « ambitieuse » issue de la coopération décentralisée. « Ce projet vise non seulement à embellir les artères de la ville, mais aussi à contribuer à la biodiversité », a-t-il affirmé, félicitant la municipalité et ses partenaires.

L'autorité administrative a également lancé un appel pressant aux habitants.

« Nous demandons à la population de Saint-Louis, notamment aux riverains, commerçants et marchands, de s'approprier ce projet, de préserver les arbres, de les arroser et de protéger les infrastructures », a-t-il plaidé.

Avec ce programme de végétalisation financé à hauteur de 228 millions de FCFA, la commune entend ainsi poser les bases d'une ville plus verte, plus résiliente et plus agréable à vivre, misant sur l'engagement collectif pour garantir la pérennité des plantations.