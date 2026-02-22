Sénégal: Les pêcheurs de la Langue de Barbarie saluent une « victoire historique » et exigent des négociations

Réunis ce samedi au quai de pêche de Guet Ndar, les acteurs de la pêche artisanale de Saint-Louis, accompagnés par l'ONG Lumière Synergie pour le Développement (Lsd), ont salué la décision du Point de contact national britannique (Pcn) donnant raison à leur plainte contre les multinationales opérant sur le projet gazier GTA. Les communautés réclament désormais une médiation concrète.

C'est dans une ambiance mêlant soulagement et détermination que les pêcheurs de la Langue de Barbarie se sont réunis ce samedi 21 février 20126 au quai de pêche de Guet Ndar pour saluer ce qu'ils qualifient de « victoire historique » dans le différend qui les oppose aux opérateurs du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Directeur exécutif de l'ONG Lumière Synergie pour le Développement (Lsd), Aly Marie Sagne a donné le ton d'une rencontre qu'il a décrite comme « un moment très solennel ». Le choix du quai de pêche n'est pas anodin. « Le lieu choisi est symbolique. Nous sommes ici avec les pêcheurs pour célébrer une victoire historique », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette avancée est le fruit d'un long combat mené aux côtés des communautés affectées depuis plus de six ans. « Nous avons poussé BP à la négociation avec les pêcheurs traditionnels impactés par le projet GTA », a-t-il expliqué.

Le responsable de Lsd est revenu sur la procédure engagée au niveau international. « Avec les pêcheurs, nous avons porté plainte devant le point de contact national le 9 août 2024. Ce fut un processus long mené avec rigueur et détermination », a-t-il rappelé.

Aly Marie Sagne affirme que, malgré les résistances, la décision rendue le 6 février 2026 par les autorités britanniques marque un tournant. « Le gouvernement britannique a pris une décision historique et a reconnu les griefs des pêcheurs traditionnels de la Langue de Barbarie », a-t-il soutenu.

Pour lui, la portée dépasse le seul cas de Saint-Louis. « Cette victoire est importante pour toutes les multinationales opérant hors de l'espace OCDE, qui sont tenues de respecter les normes sociales et environnementales », a-t-il insisté.

La prochaine étape devrait être l'ouverture d'une médiation. « Le point de contact national britannique va essayer d'organiser une rencontre autour d'une table entre LSD, les communautés, BP et Kosmos Energy », a annoncé le directeur exécutif, espérant que les entreprises répondront favorablement.

Il a également lancé un appel à la responsabilité des opérateurs. « Ce que demandent les pêcheurs représente des miettes par rapport aux milliards que BP gagne. C'est une question éthique et d'humanisme », a-t-il plaidé.

Les femmes transformatrices montent au créneau

Prenant la parole à son tour, Fama Sarr, secrétaire adjointe du Comité local de la pêche artisanale (CLPA) de Saint-Louis et présidente de la commission environnement « Gaalou Guet », a salué l'accompagnement de Lsd. « Depuis 2018, LSD est à nos côtés pour nous renforcer en capacités et porter nos plaidoyers », a-t-elle déclaré, tout en dénonçant les impacts du projet GTA sur les communautés.

Selon Mme Sarr, les populations locales restent fortement vulnérables. « À la Langue de Barbarie, il n'y a pas de métier annexe : le seul métier qui s'y pratique, c'est la pêche », a-t-elle rappelé depuis le site d'embarquement de Diamalaye.

Malgré la satisfaction affichée, la responsable communautaire prévient que la mobilisation va se poursuivre. « Cette plainte a été une victoire pour nous, mais nous n'allons pas dormir sur nos lauriers », a-t-elle martelé.

Les communautés réclament désormais des mesures concrètes, notamment des compensations et le respect strict des normes environnementales et sociales. « Nous sommes debout et nous allons poursuivre cette lutte pour les amener à revenir autour d'une table et prendre en compte les recommandations des communautés impactées », a conclu Fama Sarr.

Pour les acteurs de la Langue de Barbarie, la décision internationale ouvre une nouvelle phase du combat, avec en ligne de mire la préservation durable de la pêche artisanale et des moyens de subsistance locaux.