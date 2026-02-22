Sénégal: Attaque à main armée à Niomré - Un commerçant grièvement blessé, 50 millions emportés

Une violente attaque à mains armées s'est produite dans la nuit du 19 au 20 février 2026 à Niomré (département de Louga). Un commerçant a été attaqué à son domicile par des hommes armés, lui occasionnant de graves blessures et emportant la somme de 50 millions de francs.

Louga - Les faits se sont déroulés au domicile d'un grand commerçant à Niomré, village situé à 12 kilomètres à l'est de la commune de Louga.

Il était environ 4 heures du matin lorsque des individus non encore identifiés ont investi le domicile du commerçant Ndiouga Mbathie.

À cette heure où tout le village était plongé dans une totale obscurité du fait d'une coupure de courant, la bande de malfrats, qui connaissait vraisemblablement les lieux, a accédé sans difficulté au domicile du commerçant et frappé à la porte de sa chambre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pensant que c'était un membre de la famille qui lui apportait du café pour préparer l'entame de la seconde journée du Ramadan, Ndiouga Mbathie est tombé nez à nez sur une bande d'hommes enturbannés qui lui ont asséné un premier coup de machette à la mâchoire.

Selon son jeune frère, témoin des faits : « Quand on a frappé à sa porte à cette heure, mon grand frère pensait qu'on lui apportait du café. Mais il a fait face à des bandits armés qui lui ont cassé la mâchoire et l'avant-bras avec un coupe-coupe avant de cogner sa tête contre le mur ».

Ayant entendu les cris de son frère, le témoin, répondant au nom de Fary Mbathie, habitant la maison voisine, s'est précipité sur les lieux mais a été accueilli par deux tirs de sommation d'armes à feu.

Dans leurs actions, les malfrats, qui avaient déjà réussi à accéder au premier étage de l'immeuble où dormaient les trois épouses de la victime, avaient grièvement blessé la première, qui tentait de s'interposer.

C'est ainsi, explique le témoin, que la bande de malfaiteurs a réussi à lui arracher la somme de 25 millions de francs que le commerçant avait à côté de lui, avant de s'emparer d'une autre somme de 30 000 euros gardée dans une autre pièce de la maison.

« Mon frère avait sur lui 25 millions destinés à payer le déchargement de fer dans la matinée et avait gardé une autre somme pour payer des commandes de matériel de construction », a expliqué le petit frère de la victime.

Pendant leur retraite, alors que la foule commençait à se former, les malfrats ont tiré deux coups de feu en direction du balcon de la maison voisine avant de se fondre dans la nature à la faveur de l'obscurité liée à une coupure d'électricité dans le village.

N'ayant pu joindre la brigade de gendarmerie, les blessés ont été évacués par les soins du témoin des faits à l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, où le commerçant Ndiouga Mbathie, grièvement atteint à la mâchoire et souffrant d'un bras fracturé, ainsi que sa première épouse, ont été admis aux urgences de la structure sanitaire pour des soins intensifs.

La gendarmerie, qui a reçu l'alerte après les faits, s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constats et ouvrir une enquête sur ce sinistre qui défraie la chronique dans la commune de Niomré et ses environs.