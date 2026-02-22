Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Angleterre, Azerbaïdjan et Chypre)

Allemagne, 23e journée, 1re division

Augsbourg s'impose 3-2 à Wolfsburg. Titulaire, Han-Noah Massengo a été remplacé à la 68e minute, à 1-1. Chrislain Matsima est toujours aux soins. Avec 28 points, Augsbourg est 10e du classement.

Allemagne, 23e journée, 2e division

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nuremberg prend un point à Bochum (1-1). Rabby Nzingoula, titulaire, a été remplacé à la 52e minute. A l'inverse, Noah Le Bret Maboulou, remplaçant, a fait son apparition à la 81e minute.

Angleterre, 33e journée, 2e division

Oxford rapporte un point de Middlesbrough (0-0), avec Christ Makosso titulaire au poste d'axial droit. Malgré ce point pris chez le deuxième, Oxford reste 23e et relégable.

Angleterre, 34e journée, 4e division

Bromley fait match nul à Harrogate (0-0), sans William Hondermarck, resté sur le banc.

Azerbaïdjan, 21e journée, 1re division

Sumaqayit et Qabala se neutralisent 0-0, sans Simon Nsana, resté sur le banc et avec Domi Jaurès Massoumou, entré à la 61e minute.

Le match de Qarabag chez le Neftchi Bakou a été reporté à une date ultérieure. Repos forcé pour Jérémie Gnali.

Chypre, 23e journée, 1re division

Réduit à dix la 68e minute, Pafos concède le nul 0-0 face à l'Anorthosis Famagouste, sans Mons Bassouamina, resté sur le banc.

Chypre, 21e journée, 2e division

Jason Ngouabi et l'APEA Akrotiri chutent à domicile face à l'Irakli Yerolakkou.