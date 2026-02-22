Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Angleterre, Azerbaïdjan et Chypre)

21 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Allemagne, 23e journée, 1re division

Augsbourg s'impose 3-2 à Wolfsburg. Titulaire, Han-Noah Massengo a été remplacé à la 68e minute, à 1-1. Chrislain Matsima est toujours aux soins. Avec 28 points, Augsbourg est 10e du classement.

Allemagne, 23e journée, 2e division

Nuremberg prend un point à Bochum (1-1). Rabby Nzingoula, titulaire, a été remplacé à la 52e minute. A l'inverse, Noah Le Bret Maboulou, remplaçant, a fait son apparition à la 81e minute.

Angleterre, 33e journée, 2e division

Oxford rapporte un point de Middlesbrough (0-0), avec Christ Makosso titulaire au poste d'axial droit. Malgré ce point pris chez le deuxième, Oxford reste 23e et relégable.

Angleterre, 34e journée, 4e division

Bromley fait match nul à Harrogate (0-0), sans William Hondermarck, resté sur le banc.

Azerbaïdjan, 21e journée, 1re division

Sumaqayit et Qabala se neutralisent 0-0, sans Simon Nsana, resté sur le banc et avec Domi Jaurès Massoumou, entré à la 61e minute.

Le match de Qarabag chez le Neftchi Bakou a été reporté à une date ultérieure. Repos forcé pour Jérémie Gnali.

Chypre, 23e journée, 1re division

Réduit à dix la 68e minute, Pafos concède le nul 0-0 face à l'Anorthosis Famagouste, sans Mons Bassouamina, resté sur le banc.

Chypre, 21e journée, 2e division

Jason Ngouabi et l'APEA Akrotiri chutent à domicile face à l'Irakli Yerolakkou.

