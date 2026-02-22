Congo-Brazzaville: Disparition - L'ancienne ministre Emilie Manima inhumée à Sibiti

Décédée le 11 février dernier à Brazzaville à l'âge de 90 ans, l'ancienne ministre des Affaires sociales, Émilie Manima, a été inhumée à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, après avoir reçu les hommages de la nation au cours d'une cérémonie solennelle organisée le 20 février au Palais des congrès de Brazzaville, en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

La République, reconnaissante a fait, en effet, ses adieux à Emilie Manima, première femme ministre du Congo qui a marqué l'histoire politique du pays. Fidèle à ce qui est devenu une tradition, le chef de l'Etat a déposé une gerbe de fleurs avant de se recueillir devant le cercueil contenant le corps sans vie de l'illustre disparue.

Sage-femme de formation, Emilie Manima s'est affirmée comme une femme engagée en faveur de la promotion du secteur de la santé maternelle et de l'émancipation féminine au Congo. La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, a retracé le parcours élogieux d'une femme née le 25 mars 1936 à Brazzaville, à une époque où la ville était encore marquée par l'administration coloniale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Emilie Manima appartient à cette génération pionnière qui comprit très tôt que l'émancipation d'un peuple passe par l'éducation et la santé. Choisir dans les années 1950 de devenir sage-femme n'était pas qu'un simple choix professionnel, mais un acte de foi en l'avenir, un acte de courage et un acte de responsabilité nationale. Formée à l'Ecole des sages-femmes à Dakar, au Sénégal, de 1956 à 1958, à la veille des indépendances africaines, elle revint au pays avec une conviction claire : servir les mères, servir les enfants, servir la vie », a-t-elle fait savoir dans l'oraison funèbre.

Actuellement présidente du Conseil économique, social et environnemental, l'ancienne ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Emilienne Raoul, fait partie des personnalités qui ont connu Emilie Manima. « Le souvenir que je garde d'elle, c'était une dame sévère. Dans le travail, elle était vraiment sévère à nous surveiller et plus tard aussi, lorsque nous sommes devenues des collègues, c'est une personne qui nous a toujours respectées bien que nous ayons été les plus jeunes qu'elle. Je garde aussi le souvenir de son passage en tant que ministre des Affaires sociales, première femme ministre au Congo. Mais, vous savez pourquoi elle est devenue ministre ? C'est justement parce que l'année 1975 était l'année internationale de la femme, au niveau mondial. A ce titre, je crois que le président Marien Ngouabi avait jugé bon de nommer une femme au sein de son gouvernement », a témoigné Emilienne Raoul.