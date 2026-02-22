Sénégal: L'Etat veut faire des artisans de véritables acteurs du développement, selon un officiel

- Le directeur de l'apprentissage au ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Souleymane Kane, a réaffirmé samedi la volonté de l'Etat du Sénégal de faire des artisans de véritables acteurs du développement en les aidant notamment à se conformer aux exigences internationales.

"L'Etat veut faire des artisans de véritables acteurs de la vie sociale, mais surtout leur permettre de sortir de leur zone de confort en les aidant à se conformer à ce qui se passe au-delà du Sénégal, de l'Afrique", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle de lancement de l'Initiative pour la finance et l'assurance inclusive (IFAIS).

Il a rappelé la nécessité de la formation, estimant que le monde informel a besoin d'une mutation pour se conformer aux exigences internationales. "Actuellement le monde informel et l'artisanat, en particulier, a besoin d'une mutation pour se conformer aux exigences internationales. La formation est un premier intrant parce qu'actuellement les choses évoluent", a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Initiative pour la finance et l'assurance inclusive au Sénégal (IFAIS) a été lancée pour lutter contre "les crédits à intérêts élevés, le manque de garanties et l'absence de protection contre les risques fragilisent les activités des artisans et freinent leur développement", a souligné sa directrice générale, Maïmouna Dieng.

Elle indique, qu'en plus du financement, l'IFAIS permet à l'artisan de "bénéficier d'un accompagnement responsable, d'investir sans s'endetter de manière excessive, de développer son activité en toute confiance et de protéger son avenir".

Mme Dieng souhaite que "ce dispositif puisse être intégré aux politiques nationales de promotion de l'artisanat, de l'entrepreneuriat et de l'inclusion financière". Elle souligne avoir construit en "trois ans un réseau solide de plus de 13 000 membres à travers le pays", démontrant, selon elle "la confiance, la mobilisation et la pertinence de [sa] démarche".