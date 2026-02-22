Sénégal: Qualification Qatar 2027 - La FSB publie la liste des joueurs convoqués

Dakar — La Fédération sénégalaise de basketball (FSB) a publié, samedi, la liste des joueurs convoqués pour le Tournoi de Dakar comptant pour la deuxième fenêtre des qualifications à la Coupe du Monde FIBA 2027 , prévue du 26 février au 1er mars au Stadium Marius Ndiaye.

Les Lions entrent en regroupement lundi pour un stage de préparation de deux jours.

Le sélectionneur national , Ngagne Desagana Diop a gardé l'ossature de son équipe, troisième au dernier Afrobasket.

L'ailier Babacar Sané, écarté au dernier moment avant l'Afrobasket fait son retour.

Deux autres joueurs Mbaye Ndiaye et Cheikh Bamba Diallo réintègrent l'effectif.

Le jeune ailier Kara Sène et Aziz Bandaogo rejoignent le groupe de Ngagne Desagana Diop.

Kara Sène, ancien membre de l'équipe nationale U18 était invité lors de la préparation de l'Afrobasket masculin 2025.

De son coté, le pivot de 2,13 mètres évolue à Buyukccekmeec Istbanbul(élite Turquie) .

L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal, logée dans la poule B, va affronter la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo (RDC) et Madagascar, à l'occasion de cette fenêtre qualificative prévue pour se poursuivre jusqu'au premier mars.

Les qualifications pour la Coupe du monde FIBA 2027 se déroulent du 24 novembre 2025 au 2 mars 2027, avec 80 équipes nationales engagées pour décrocher l'une des 32 places de la phase finale organisée au Qatar.

Le format des éliminatoires reste inchangé, avec six fenêtres de compétition sur une période de 15 mois dans les quatre zones : Afrique (16 équipes), Amériques (16), Asie-Océanie (16) et Europe (32).

Au terme des qualifications, cinq pays africains vont obtenir leur ticket pour la Coupe du monde 2027, en plus de sept pays asiatiques (en plus du Qatar, pays hôte), sept équipes des Amériques et douze équipes européennes.

L'Allemagne est la tenante du titre. Les États-Unis et l'ancienne Yougoslavie sont les nations les plus titrées de la compétition, avec cinq trophées chacune.

-Voici la liste des joueurs convoqués :

-Meneurs : Brancou Badio, Karim Mané, Jean Jacques Boissy, Cheikh Bamba Diallo

-Ailiers : Karim Sène, Babacar Sané, Mbaye Ndiaye, Pape M Diop , Ibrahima Faye, Amar Sylla,Ousmane Ndiaye,Gora Camara

-Pivots : Ibou Badji, Aziz Bandaogo