Sénégal: Ramadan - Les commerçants invités au respect strict des prix homologués à DaganL

Dagana — Le chef du service départemental du commerce de Dagana (nord), Ousseynou Gaye, a invité, samedi, les commerçants relevant de sa zone à strictement respecter les prix homologués des denrées de première nécessité, en ce début de ramadan.

"Nous demandons aux commerçants de se conformer strictement aux prix fixés par l'autorité compétente afin de préserver le pouvoir d'achat des populations en cette période de forte consommation", a-t-il indiqué dans un entretien avec l'APS.

M. Gaye a par ailleurs effectué, avant le début du mois de ramadan, une tournée de contrôle auprès des grossistes et demi-grossistes du marché central de Dagana. Selon lui, cette visite de terrain a permis de constater des stocks jugés suffisants ainsi que des prix globalement stables et abordables pour les consommateurs.

Concernant le riz brisé non parfumé, les stocks sont évalués à 242 tonnes 500 kilogrammes, avec des prix variant entre 13 500 et 12 850 francs CFA le sac de 50 kg. L'huile de palme raffinée est disponible à hauteur de 1839 bidons de 20 litres, vendus à 18 500 francs CFA l'unité.

Pour le sucre en poudre, les stocks s'élèvent à 25 tonnes 500 kilogrammes, vendu à 28 500 francs CFA le sac de 50 kilogrammes, tandis que la disponibilité du sucre en morceaux est de 3 tonnes 925 kilogrammes pour 4 000 francs CFA la grosse.

Le lait en poudre, conditionné en sacs de 25 kilogrammes, affiche un stock de 21 tonnes 300 kilogrammes, avec des prix variant entre 57 000 et 60 000 francs CFA.

S'agissant des produits horticoles, l'oignon importé est disponible à hauteur de 13 tonnes, à des prix compris entre 12 800 et 13 000 francs CFA le sac de 25 kilogrammes. La pomme de terre locale est, pour sa part, disponible en 75 sacs de 25 kilogrammes, vendue à 8 000 francs CFA l'unité.

"Le marché est bien approvisionné en denrées de grande consommation. La qualité est au rendez-vous et les prix restent globalement abordables", a souligné M. Gaye, relevant toutefois que l'oignon local commence à arriver "timidement" sur le marché, alors que la qualité de la pomme de terre locale est jugée insuffisante par certains commerçants.

Selon eux, le produit se détériore rapidement, ce qui les pousse à s'approvisionner en petites quantités afin de limiter les pertes.

Le chef du Service départemental du commerce a assuré que les contrôles seront renforcés durant tout le mois de ramadan afin de veiller au respect des prix homologués et de prévenir toute spéculation.