Sénégal: Le livre intitulé 'Santé du peuple, avenir de l'Afrique' est un appel à la démocratisation de la gouvernance sanitaire (acteur)

Dakar — Le livre intitulé "Santé du peuple, avenir de l'Afrique", écrit par le docteur Yaye Kanny Touré Kairé, constitue un appel à la démocratisation de la gouvernance du système sanitaire sur le continent africain, a soutenu samedi le professeur Abdoul Kane, président de la Coalition pour la santé et l'action sociale (COSAS).

"L'auteure prône une démocratie substantielle du système sanitaire en Afrique. Il s'agit d'un diagnostic sans complaisance sur la santé en Afrique", a commenté le cardiologue lors de la cérémonie de dédicace et de présentation de l'ouvrage paru aux édition L'Harmattan Sénégal.

Par le biais de ce livre de 180 pages, le docteur Yaye Kanny Touré Kairé met en lumière le caractère décisif du tournant où se trouve le Sénégal, à l'image de plusieurs pays d'Afrique.

Pour le professeur Kane, l'ouvrage rappelle combien, derrière les progrès indéniables des dernières décennies, se cache une réalité complexe, notamment des hôpitaux saturés, des inégalités territoriales, le sous-financement chronique, entre autres.

"L'auteure nous invite ainsi à penser la santé comme un projet collectif, socle d'une République juste et égalitaire, en un mot, comme la mesure de la dignité et du degré de civilisation de notre peuple", déclare Pr Kane, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, de députés, d'universitaires et de membres du secteur médical.

M. Kane signale que le fait d'éviter le "piège des ailleurs technicistes", reste l'un des "grands mérites de cet ouvrage", estimant que la santé "ne saurait être cantonnée aux protocoles, aux indicateurs ou au plateau technique".

"La transformation en profondeur que tu prônes n'est donc plus une option. Elle constitue, une obligation historique. Refonder les systèmes sénégalais et africains est une nécessité, mais elle doit s'inscrire dans une dynamique africaine plus large (...) ", a-t-il salué en s'adressant à l'auteure.

Pr Kane note combien l'auteure, dans son ouvrage, évoque l'insuffisance du financement dans la santé publique en Afrique, laquelle dépend encore de l'aide extérieure.

A l'en croire, la pyramide sanitaire évoqué par le docteur Yaye Kanny Touré Kairé, constitue "un défi majeur dans les États africains".

"La base, santé exiguë, sous-dotée, à l'hygiène improbable, demeure fragile. Le sommet, hôpital de référence, colosse envahi par la pléthore, souvent mal organisé et disposant de plateaux techniques parfois obsolètes et asphyxiés (...) ", indique-t-il.

Il a salué le fait que ce livre, établit non seulement un diagnostic, mais se projette aussi vers le futur, tout en proposant des solutions.

"Ce livre que nous lançons aujourd'hui n'est ni un exercice académique, ni un manifeste de circonstances. C'est un cri lucide, un plaidoyer responsable, et surtout un appel à l'action collective", a pour sa part expliqué son auteure.

Se félicitant du progrès observé au Sénégal dans le secteur sanitaire, elle insiste toutefois, sur le fait d'avoir le courage de parler de la fragmentation, l'inégalité et la vulnérabilité du système.

"Réformer notre système de santé est devenu une obligation morale, une responsabilité politique, un choix de société", a-t-elle rappelé, faisant observer le livre consacre "vision claire, articulée autour de principes simples mais exigeants".

Docteur d'État en médecine, Yaye Kanny Touré Kairé, a un parcours international alliant santé publique, économie de la santé et management stratégique, avec des formations en France, en Belgique, etc.

Fondatrice "d'AP2 santé", elle accompagne les établissements dans leur démarche de performance et d'organisation de soins.