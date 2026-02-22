Sénégal: Saint-Louis - Lancement officiel d'un projet de végétalisation des grandes artères de la ville

Saint-Louis — Le maire de la ville de Saint-Louis (nord), Mansour Faye, a procédé, samedi, au lancement officiel du projet de végétalisation des grandes artères de la ville et d'aménagement d'une pépinière commune, sur la base d'une convention de partenariat avec la ville allemande de Rastatt, a constaté l'APS.

Ce projet de végétalisation mis en oeuvre par la ville de Saint-Louis, pour un montant de 300 millions de francs CFA, a pour ambition de faire de la capitale nord du Sénégal une ville verte et résiliente face au changement climatique.

"Nous sommes là pour procéder au lancement officiel du projet de végétalisation des grandes artères de Saint-Louis", a déclaré Mansour Faye en marge de la cérémonie de lancement de reboisement organisée sur l'avenue Macky-Sall située dans les faubourgs de Sor.

"Comme nous le rappelions c'est un projet qui est le fruit de la coopération entre la ville Rastatt en Allemagne et la commune de Saint-Louis qui vise à terme la plantation de 5306 arbres d'une manière générale. C'est un projet important parce que notre objectif c'est de faire de Saint-Louis une ville durable, une ville où il fait bon vivre", a-t-il ajouté.

Venu prendre part à cette cérémonie, l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Bâ, a souligné que "c'est un projet ambitieux qui vise à embellir les artères de la ville et participe à la biodiversité".