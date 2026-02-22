Congo-Brazzaville: Préoccupations électorales

Après trois jours de travaux, la concertation politique organisée à Djambala, dans ke département des Plateaux, du 16 au 18 février, à l'initiative du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, a vécu mais n'appartient pas encore au passé. Partie prenante au processus électoral, les acteurs politiques et de la société civile ont décidé des mesures susceptibles de conduire les Congolais au scrutin présidentiel de mars prochain dans l'apaisement.

La présence sur place des représentants de plusieurs formations politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition est le signe que leurs représentants sont attachés au dialogue et y voient l'occasion d'examiner de fond en comble les points de blocage de la mécanique électorale lancée depuis trois décennies.

Autant les questions liées à la transparence des résultats, à la liberté de choix dont doivent jouir les électeurs et au financement des partis et bien d'autres sont revenues avec insistance, autant les 200 délégués réunis dans le chef-lieu du département des Plateaux ont exprimé d'importantes préoccupations dans le cadre des consultations à venir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi celles-ci figurent le vote des Congolais de l'étranger, l'assouplissement de la mesure relative à l'implantation des partis sur le territoire national (Etre présent dans au moins sept départements sur les quinze que compte le pays actuellement) et enfin, l'allongement du délai de la campagne électorale fixée à deux semaines par la loi en vigueur. Essayons-nous à un bref commentaire de chacune de ces préoccupations :

La première concernant le vote des Congolais de la diaspora nous renvoie aux « actes » de la Conférence nationale souveraine. En 1991, l'excès de méfiance chez les conférenciers avait laissé dire à plus « agissants » d'entre eux qu'une telle opportunité profiterait assurément au pouvoir sortant. La deuxième préoccupation relative à la représentativité fait écho à une question essentielle : la prolifération des partis politiques ; la dernière paraît judicieuse car parcourir 342 km2 en deux semaines n'est pas facile.

Au fond, dans la longue marche engagée sur la voie de la démocratisation des institutions congolaises, en dépit du boycott des retrouvailles par certains ténors de l'Opposition, l'on peut avancer que Djambala a servi à quelque chose.