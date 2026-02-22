Congo-Brazzaville: Projet UNESCO-Codemao - deux cents tablettes éducatives remises aux écoles pilotes

Dans le cadre du projet codage jeunesse Unesco-Codemao visant à renforcer les compétences des jeunes en codage et aux compétences numériques, deux cents tablettes de codage graphique ont été offertes, le 19 février à Brazzaville, aux responsables des écoles pilotes pour moderniser le système éducatif.

La cérémonie de remise des tablettes, patronnée par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités publiques dont la représentante de l'Unesco au Congo, Fatoumata Barry Marega, qui a appelé les bénéficiaires à la créativité et à l'innovation. « Cette initiative que nous accompagnons aujourd'hui est un investissement destiné aux responsables des écoles pilotes dudit projet. Les outils mis à votre disposition faciliteront l'apprentissage. Vous êtes appelés à devenir non seulement des utilisateurs avertis mais aussi des créateurs et des innovateurs. Aux enseignants, j'adresse toute notre reconnaissance, vous êtes les piliers de cette transformation. Faisons de cette étape un jalon vers un objectif plus large, un écosystème éducatif où chaque jeune dispose des outils intellectuels et technologiques pour contribuer au développement de son pays », a-t-elle encouragé.

Pour l'Unesco, les différentes sessions de formation en codage et en intelligence artificielle ont permis aux participants de renforcer leurs compétences en numérique. L'ambition à travers ce projet est d'assurer l'équité éducative, conformément aux valeurs de cette institution. « L'activité qui nous réunit en ce jour ne se limite pas qu'à une remise d'équipements numériques. Elle s'inscrit dans une vision à long terme, celle de doter les jeunes des compétences solides en matière de codage, de culture numérique et de pensée informatique. Nous plaçons avant tout notre confiance dans la jeunesse congolaise et affirmons que chaque élève a le droit d'acquérir les compétences nécessaires pour comprendre le monde contemporain, y participer pleinement et contribuer à son évolution », a expliqué Fatoumata Barry Marega.

Dans le même ordre d'idées, Jean Luc Mouthou, dans son allocution de circonstance, a également souligné l'importance que représentent ces tablettes dans la modernisation du système éducatif congolais. A cet effet, il a encouragé les bénéficiaires à en faire bon usage. « Les tablettes qui seront remises aujourd'hui ne constituent pas une finalité en soi. Elles représentent des leviers au service de la pédagogie renouvelée, favorisant l'apprentissage actif, la créativité, la collaboration et le développement de l'esprit critique. Leur véritable valeur dépendra de l'usage pédagogique pertinent, structuré et innovant qui en sera fait au sein de nombreux différents établissements scolaires », a-t-il dit.

Bien que des progrès aient été réalisés en République du Congo dans le domaine du numérique, de nombreux défis persistent encore. Le Congo fait partie des pays à plus faible connectivité à l'internet mobile à haut débit, soit 34,4 points sur cent selon le Système mondial de communications mobiles.