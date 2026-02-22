Congo-Brazzaville: Projet « To bikisa mwana » - le bilan à mi-parcours jugé satisfaisant

Le projet « To bikissa mwana », dédié au dépistage et à la prise en charge des enfants atteints du VIH/sida, de la tuberculose et de la malnutrition, a tenu le 18 février à Brazzaville son comité de pilotage pour faire l'évaluation à mi-parcours des six premiers mois de sa mise en oeuvre. Il en est ressorti que les résultats obtenus sont probants.

La réunion du comité de pilotage s'est tenue sous l'égide du président du projet, Julien Makaya. La rencontre a permis à la vingtaine de membres de cette structure venue de plusieurs administrations publiques et privées d'évaluer la faisabilité des actions menées par le projet depuis son démarrage effectif en juin 2025.

Il s'est agi d'examiner l'ensemble du plan d'action préalablement établi afin d'identifier ce qui a été fait à ce jour et ce qui reste à faire pour bien planifier les actions futures. Il en est ressorti des données collectées sur le terrain et des vidéos projetées à l'occasion, conformément au plan de mise en oeuvre du projet. Les six premiers mois du projet « To bikissa mwana » ont été réalisés avec succès, en dépit de quelques aléas techniques rencontrés.

Ces données ont fait état du travail titanesque qui a été accompli en termes de dépistage et de prise en charge des enfants vulnérables avérés positifs au VIH/sida, notamment à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, trois villes pilotes.

En dehors du VIH/sida, le projet « To bikissa mwana » intervient aussi dans le dépistage, la prise en charge et le suivi des enfants de cette fourchette d'âge atteints de l'albinisme, de la tuberculose et de la malnutrition. « Le projet "To bikissa mwana" est financé par l'Expertise France, avec l'appui technique du ministère de la Santé et de la Population. Il vise à stimuler le dépistage massif des enfants atteints du VIH/sida, de l'albinisme, de la tuberculose et de la malnutrition. L'objectif essentiel est de contribuer à la réduction de la morbi-mortalité des enfants de 0 à 5 ans au Congo, victimes de ces trois pathologies », a expliqué la coordonnatrice du projet, Mme Makaya.

Pour prétendre la meilleure mise en oeuvre du projet, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement et des partenaires.