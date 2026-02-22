Sénégal: Finances publiques - Le Sénégal verrouille des financements extérieurs massifs pour 2026

Alors que certains marchés financiers internationaux traversent une période d'incertitude, l'État du Sénégal renforce sa position financière en sécurisant d'importants financements extérieurs pour 2026. C'est ce que révèle le site Confidentiel Afrique (confidentielafrique.com), qui affirme s'appuyer sur des documents de première main.

Un accord stratégique avec l'ITFC

Selon la même source, un accord a été signé le 11 février 2026 avec l'International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), filiale du Groupe de la Banque islamique de développement.

Ce financement s'inscrit dans le cadre du « Plan de financement annuel 2026 » et porte sur un montant de 630 millions d'euros (environ 413 milliards de FCFA), destinés à soutenir les importations et exportations de produits stratégiques tels que les carburants et l'arachide.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toujours selon Confidentiel Afrique, cette enveloppe fait partie d'un accord-cadre quinquennal de 2 milliards d'euros conclu en mai 2025 entre le Sénégal et l'ITFC. Le pays figurerait ainsi parmi les partenaires prioritaires de l'institution.

Un contexte financier marqué par les interrogations

Ces annonces interviennent dans un contexte où certaines agences de notation avaient pointé la vulnérabilité des obligations sénégalaises, sur fond de discussions avec le Fonds monétaire international (FMI).

Le 8 janvier dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko était monté au créneau pour clarifier la position du gouvernement sur la restructuration de la dette, marquant, selon plusieurs observateurs, un tournant dans les relations entre Dakar et les institutions financières internationales.

Un partenariat climatique majeur avec la Norvège

Au registre bilatéral, le Sénégal aurait également obtenu un engagement significatif de la Norvège, pays membre de l'OCDE. D'après Confidentiel Afrique, Oslo s'est engagé dans un partenariat climatique visant à financer des projets verts au Sénégal à hauteur de 740 millions de dollars.

Le mécanisme reposerait sur l'achat, par la Norvège, de réductions d'émissions vérifiées générées par des projets sénégalais d'atténuation climatique, notamment dans les énergies renouvelables. Ce dispositif pourrait générer des flux financiers substantiels entre 2025 et 2026.

Par ailleurs, l'Agence française de développement (AFD) aurait confirmé son appui au financement des micro-entreprises, avec des décaissements annoncés pour la fin février ou le début mars 2026.

Un besoin annuel de refinancement estimé à 6 000 milliards FCFA

Malgré ces signaux jugés positifs, le défi reste considérable. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a indiqué que le Sénégal doit mobiliser environ 6 000 milliards de FCFA par an (près de 9 milliards d'euros) pour faire face à ses obligations de refinancement.

Selon les chiffres relayés par Confidentiel Afrique, 5 700 milliards de FCFA auraient déjà été mobilisés en 2025. Les autorités visent également l'apurement, d'ici fin mars 2026, d'une enveloppe de dette estimée à 740 milliards de FCFA, contractée sous l'ancien régime.

Sous la supervision du Premier ministre Ousmane Sonko, plusieurs mécanismes financiers auraient été mis en place afin de stabiliser la trésorerie et consolider les marges budgétaires de l'État.