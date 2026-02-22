Sénégal: Artisanat - IFAIS, catalyseur de potentiel pour les artisans sénégalais

Dans un Sénégal où le secteur informel concentre près de la moitié de l'activité économique, une initiative majeure vient d'être dévoilée à Dakar : l'Initiative pour la Finance et l'Assurance Inclusive au Sénégal (IFAIS). Conçue avec et pour les artisans, portée par des femmes et fondée sur les principes de la finance islamique, elle vise à offrir aux acteurs traditionnellement exclus du système financier un accès équitable au crédit et à la protection sociale.

Ils sont menuisiers, tailleurs, mécaniciens ou forgerons. Invisibles dans les statistiques officielles mais essentiels au quotidien, ces artisans contribuent à 45 % du PIB national, génèrent près de la moitié des emplois et représentent 97 % des unités économiques du pays. Un poids considérable, pourtant fragilisé par une exclusion persistante des circuits bancaires classiques : taux d'intérêt prohibitifs, garanties inaccessibles, absence totale de couverture sociale.

L'IFAIS se donne précisément pour mission de combler cette fracture. L'initiative est portée par la société Activelle, fondée par Maïmouna Dieng, dont l'approche participative constitue l'une des grandes singularités du projet. Pendant deux mois, l'équipe a parcouru les 14 régions du Sénégal et animé une centaine d'ateliers d'écoute. « Le point de départ, c'est la cible », souligne la directrice générale. Ce travail de terrain a permis de réunir, en trois ans, une communauté de plus de 13 000 membres en majorité des femmes et de concevoir un modèle directement aligné sur les réalités du métier artisanal.

Au coeur du dispositif se trouve le « PAC Baraka », un mécanisme de financement conforme aux principes de la finance islamique : sans intérêts, sans caution, sans garantie physique. L'unique condition d'accès réside dans l'adhésion à une microassurance proposée en partenariat avec Assurances La Providence, pour moins de 10 000 francs CFA par an un tarif calibré pour les moyens des travailleurs du secteur informel.

Au-delà du financement, l'IFAIS déploie une stratégie globale baptisée « PAC 6 en 1 », intégrant la formation, la formalisation des activités, le financement, l'assurance, l'organisation de foires professionnelles et l'accès au foncier. L'objectif est ambitieux : financer 100 000 opérateurs économiques, dont 70 % de femmes.

L'initiative s'appuie également sur un consortium institutionnel solide. Elle mobilise notamment Force N Sénégal, financé par la Fondation Mastercard, pour la formation aux métiers du numérique, ainsi que la Direction de l'Apprentissage et l'Union Nationale des Chambres de Métiers pour renforcer la professionnalisation et la structuration du secteur.

La cérémonie de lancement a été présidée par Souleye Kane, Directeur de l'Apprentissage, représentant le ministre de l'Emploi. Il a insisté sur la nécessité de disposer d'un cadre technique solide avant toute mise en oeuvre financière, annonçant la préparation d'une feuille de route nationale destinée à garantir un déploiement cohérent et durable.

Enfin, Maïmouna Dieng a lancé un appel au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l'invitant à intégrer l'IFAIS dans les politiques publiques dédiées à l'artisanat, à l'entrepreneuriat et à l'inclusion financière. « Ce programme est la clé de croissance économique de ce pays », a-t-elle affirmé, confiante dans l'élan déjà observé.

Officiellement lancée, l'IFAIS ouvre désormais un chantier déterminant : celui de redonner à des millions d'acteurs économiques marginalisés les moyens de leur dignité, de leur résilience et de leur développement. Les prochains mois diront si cette ambition saura se traduire en transformation durable.