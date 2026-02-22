Sénégal: Démantèlement d'un réseau de faussaires à Grand Yoff - Deux individus interpellés

Le Commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a procédé, ce 20 février 2026, à l'interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique et usurpation de fonction.

L'enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé de la commune. Ce dernier avait été alerté par les services consulaires d'une représentation diplomatique ayant détecté un bulletin scolaire apocryphe.

Le document incriminé, produit par un élève dans le cadre d'une procédure de pré-inscription en France, présentait des incohérences manifestes malgré l'apposition de cachets et d'une signature falsifiée. Lors de son audition, l'élève a reconnu avoir acquis ce faux bulletin pour la somme de 15 000 FCFA auprès d'un enseignant, afin de tromper la vigilance des services de vérification.

Les investigations techniques ont permis d'appréhender le faussaire principal en flagrant délit, alors qu'il s'apprêtait à remettre de nouveaux documents falsifiés. Ce dernier a avoué avoir confectionné de nombreux actes administratifs destinés à faciliter des transferts d'élèves ou à constituer des dossiers de visa.

La perquisition menée a permis de mettre la main sur un véritable arsenal de contrefaçon :

* 03 cachets d'établissements scolaires distincts ;

* 02 clés USB contenant des matrices de documents administratifs altérés ;

* 06 bulletins scolaires pré-remplis ;

* 01 attestation de conformité et un certificat de scolarité ;

* 01 ordinateur portable, une imprimante et un lot de documents divers.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue en attendant leur présentation devant le parquet.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à utiliser la plateforme de signalement signalementcyber.dgpn.sn ou à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.