Cote d'Ivoire: Décès d'un agent des Eaux et Forêts à Zagné - Le ministère appelle à la retenue

21 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Christian Dallet

Suite au décès du sergent-chef, Koumaré Issouf, en service à Zagné, dans le département de Taï, le 14 février, dans l'agro-forêt de Goin-Débé, le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, a exprimé sa compassion et fait part de ses condoléances à la famille éplorée.

Il en est de même pour ses collaborateurs et ses collègues. Dans un communiqué de presse du 19 février, mention a été faite que, dès la découverte du corps, le ministre des Eaux et Forêts a été immédiatement informé.

La direction régionale du Cavally a été instruite et son premier responsable a été dépêché sur les lieux pour le constat d'usage et pour informer la famille du défunt.

Le ministère des Eaux et Forêts « appelle chacun à faire preuve de retenue face aux informations et suppositions qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Il convient de préciser qu'une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale afin de déterminer avec exactitude les circonstances de ce décès ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le communiqué du ministère invite l'ensemble des agents « à garder leur sérénité, à poursuivre leurs missions dans le strict respect des procédures et de la réglementation en vigueur, et les assure du soutien constant de la hiérarchie ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.