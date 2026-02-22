Cote d'Ivoire: Décès d'un agent des Eaux et Forêts à Zagné - Le ministère appelle à la retenue

Suite au décès du sergent-chef, Koumaré Issouf, en service à Zagné, dans le département de Taï, le 14 février, dans l'agro-forêt de Goin-Débé, le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, a exprimé sa compassion et fait part de ses condoléances à la famille éplorée.

Il en est de même pour ses collaborateurs et ses collègues. Dans un communiqué de presse du 19 février, mention a été faite que, dès la découverte du corps, le ministre des Eaux et Forêts a été immédiatement informé.

La direction régionale du Cavally a été instruite et son premier responsable a été dépêché sur les lieux pour le constat d'usage et pour informer la famille du défunt.

Le ministère des Eaux et Forêts « appelle chacun à faire preuve de retenue face aux informations et suppositions qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Il convient de préciser qu'une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale afin de déterminer avec exactitude les circonstances de ce décès ».

Le communiqué du ministère invite l'ensemble des agents « à garder leur sérénité, à poursuivre leurs missions dans le strict respect des procédures et de la réglementation en vigueur, et les assure du soutien constant de la hiérarchie ».