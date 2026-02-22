Cote d'Ivoire: Katiola/Poterie - Des artisanes mangoro à l'école

Un centre d'alphabétisation ouvert pour leur permettre de savoir lire et écrire en français.

À l'initiative de l'association "Les amis de la poterie mangoro de Katiola", un centre d'alphabétisation visant à renforcer les capacités des artisanes mangoro exerçant dans la poterie a été lancé, le mercredi 18 février 2026, à l'Epp Nangnankaha Pédiakaha, à Katiola. La première cohorte compte 25 apprenantes, âgées d'au moins 18 ans.

Selon Francis Koroko Coulibaly, président de l'association "Les amis de la poterie mangoro de Katiola", cette initiative s'inscrit dans le programme de développement de la structure. « Nous voulons alphabétiser nos mamans afin qu'elles soient plus autonomes et que cela contribue à leur émergence économique », a-t-il expliqué.

Moussa Kébémogo Ouattara, conseiller extrascolaire chargé de l'alphabétisation à l'Inspection de l'enseignement préscolaire et primaire (Iepp) de Katiola, a souligné que l'alphabétisation constitue un outil fondamental permettant aux populations de mieux comprendre leur environnement, de défendre leurs droits et de participer pleinement à la vie économique, sociale et citoyenne de la nation.

« Il faut savoir que l'alphabétisation est l'un des piliers de la politique de gouvernance du ministère de l'Éducation nationale, car elle offre des opportunités concrètes d'autonomisation », a-t-il fait remarquer.

Pour sa part, Nanga Tuo, conseiller principal d'inspection, représentant Koronan Silué, inspecteur de l'enseignement, tout en saluant l'initiative, a exhorté les apprenantes à s'investir sérieusement dans cette formation, qui leur permettra de savoir lire, écrire et compter, afin de mieux gérer leurs carnets de comptes.

Au nom des apprenantes, Sangué Ouattara a remercié l'association pour cette opportunité qui contribuera à élargir leur horizon, grâce à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en français. « Nous prenons l'engagement d'être des élèves assidues », a-t-elle souligné.