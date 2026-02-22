Cote d'Ivoire: Diaspora burkinabè en Côte d'Ivoire - Les lauréats des Hakiiqa d'Or 2025 récompensés

La deuxième édition des Hakiiqa d'Or 2025 s'est tenue le 14 février 2026 autour du thème : « Célébration du mérite et de l'excellence au profit d'une communauté solide, solidaire et intégrée ».

À cette occasion, l'Association des ressortissants du Nord du Burkina Faso pour le développement économique et social de la région (Ades-Nord) s'est particulièrement distinguée en remportant le prix de la meilleure entreprise de l'année. Son président, Salif Ouédraogo, a également été honoré du prix de l'Homme de l'année. Il a, en outre, reçu les distinctions de l'association la plus dynamique et de président de l'association la plus dynamique, avant d'être sacré Super lauréat de cette édition.

Organisé par Hakiiqa Communication, société éditrice de Hakiiqa.net (plateforme d'informations générales), l'événement était placé sous le parrainage de Brahima Salogo, opérateur économique burkinabè à succès et premier vice-président de l'Ades-Nord Côte d'Ivoire. Au total, sept distinctions ont été décernées, dont cinq prix sectoriels et deux prix spéciaux.

Selon le journaliste Issa Badini, commissaire général de l'événement et président-fondateur de Hakiiqa Communication, cette initiative vise à célébrer l'engagement et à valoriser la réussite au sein de la diaspora burkinabè, peu connue du grand public. Il a rappelé que de nombreux préjugés ont longtemps pesé sur cette communauté pourtant bien intégrée en Côte d'Ivoire (environ trois millions de personnes, selon les chiffres officiels).

« Nous avons voulu briser ces stéréotypes, rétablir la vérité et promouvoir les valeurs et les acquis qu'incarne cette communauté », a-t-il déclaré, tout en exprimant sa gratitude aux partenaires et aux internautes qui contribuent au rayonnement de la plateforme.

Prenant la parole, le président Salif Ouédraogo a salué les initiateurs du prix, estimant que cette distinction constitue une invitation à persévérer et à redoubler d'efforts au service de la communauté. Il a dédié ses récompenses aux membres de l'Ades-Nord Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tous ses soutiens.

Pour Jean-Luc Kafondo, représentant l'ambassadeur par intérim du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, de telles initiatives, qui promeuvent le vivre-ensemble et l'excellence au sein de la communauté burkinabè vivant en Côte d'Ivoire, suscitent un vif intérêt de la part de l'ambassade et des représentations consulaires, prêtes à les encourager.

Il a également exprimé sa reconnaissance au fondateur de Hakiiqa pour son dévouement, son engagement et sa capacité à fédérer les membres de la communauté autour d'idéaux communs. « Aujourd'hui, de nombreux Burkinabè viennent s'abreuver de l'information juste véhiculée par votre média, devenu un symbole d'engagement au service de la communauté et un vecteur sain de cohésion sociale », a-t-il souligné.

Créée en 2019, Hakiiqa, qui signifie en arabe « la vérité authentique », s'est donné pour mission de promouvoir l'engagement, le mérite et l'excellence au sein de la diaspora burkinabè.