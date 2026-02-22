Cote d'Ivoire: SIA 2026 - La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur, affiche ses ambitions agricoles et forestières à Paris

La Côte d'Ivoire marque sa présence à la 62e édition du Salon international de l'agriculture (SIA 2026) avec une ambition clairement affichée : renforcer sa coopération agricole et forestière tout en valorisant ses atouts stratégiques.

Le vendredi 20 février 2026, le Ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, est arrivé à Paris à la tête d'une importante délégation pour prendre part à cet événement majeur, prévu du 21 février au 1er mars 2026 au Parc des expositions de la Porte de Versailles, sous le thème « Générations Solutions ».

Désignée pays à l'honneur pour cette édition, la Côte d'Ivoire bénéficie d'une visibilité exceptionnelle. Le drapeau national sera mis en avant pendant et après le salon, tandis qu'une page web dédiée, un article exclusif et une présence renforcée dans les communiqués officiels et les clubs VIP viendront promouvoir les produits et les savoir-faire ivoiriens. Un discours officiel ainsi qu'une intervention de 30 minutes sont également prévus lors de la cérémonie d'ouverture.

Au-delà de l'aspect symbolique, cette distinction consacre le dynamisme du secteur agricole et forestier ivoirien. Le ministre Jacques Assahoré Konan entend porter haut la voix de la nation en mettant en lumière les priorités stratégiques de son département, notamment dans les domaines de la gestion durable des forêts, de la protection de la faune et de la préservation des ressources en eau.

Durant son séjour, il participera aux échanges ministériels et aux dialogues de haut niveau. Des rencontres bilatérales, des audiences et des visites de stands sont également programmées afin de partager l'experience ivoirienne en matière de gestion des ressources naturelles et de consolider les partenariats avec les acteurs français et internationaux.

Sur le plan logistique, la Côte d'Ivoire disposera d'un espace gratuit supplémentaire de 50 m², en plus des superficies habituelles : 250 m² pour le MEMINADER, 120 m² pour le MIRAH et 75 m² pour le MINEF. Pour cette édition 2026, le pays sera logé au Hall 7.1, un emplacement stratégique pour maximiser sa visibilité.

À travers cette participation d'envergure, la Côte d'Ivoire entend démontrer que son agriculture et sa politique forestière s'inscrivent pleinement dans les solutions durables portées par le thème « Générations Solutions », confirmant ainsi son rôle d'acteur clé sur la scène agricole internationale.