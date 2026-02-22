Ethiopie: Le tourisme éthiopien en pleine renaissance - De la rareté à la diversité

Addis-Abeba — Bien que l'Éthiopie soit depuis toujours reconnue pour la richesse de son histoire et la beauté de ses paysages, son secteur touristique a longtemps été limité par un nombre restreint de destinations accessibles et aménagées.

Autrefois, les visiteurs effectuaient de courts séjours centrés sur quelques sites emblématiques avant de quitter le pays. Aujourd'hui, cette réalité appartient au passé.

Portée par une vision stratégique et une volonté politique affirmée, l'Éthiopie a profondément transformé son offre touristique.

Le pays est passé d'un contexte marqué par la rareté des infrastructures à une nouvelle phase caractérisée par la diversité, la qualité et l'abondance des destinations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le tourisme figure désormais parmi les cinq priorités du programme national de réforme économique, en raison de son rôle déterminant dans la création d'emplois, la génération de devises étrangères et l'amélioration de l'image du pays à l'international.

Son développement agit comme un moteur pour d'autres secteurs : il stimule l'agriculture, favorise l'essor des transports et de la construction, et soutient les petites entreprises artisanales spécialisées dans les vêtements et produits traditionnels.

Les projets d'envergure lancés sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed ont joué un rôle clé dans cette transformation.

L'initiative « Dîner pour Sheger » a redessiné le visage de Addis-Abeba à travers l'aménagement du parc de l'Unité, du parc Sheger et du parc Entoto, offrant aux habitants comme aux visiteurs de nouveaux espaces modernes et attractifs.

Dans le même esprit, les projets « Dîner pour la Nation » ont mis en valeur des sites d'exception tels que Halala Kela, la réserve naturelle de Chebera Churchura et Wenchi Crater Lake, combinant patrimoine historique et splendeur naturelle.

L'initiative « Dîner pour les Générations » poursuit cet élan avec le développement de destinations modernes comme Gorgora, Dembi, Shebelle et Lac Logo.

Ces nouveaux pôles touristiques allient harmonieusement nature, histoire, confort et modernité, devenant les vitrines d'un tourisme éthiopien renouvelé.

Au-delà des infrastructures, les professionnels du secteur soulignent une nette amélioration de la qualité des services. Ashenafi Kassa, propriétaire de Celebrity Ethiopia Tour and Travel, observe que la diversification des destinations incite désormais les voyageurs à prolonger leur séjour au-delà des circuits historiques traditionnels.

Nahom Admasu, directeur de Pleasure Ethiopia Tour and Travel, insiste quant à lui sur l'importance d'une chaîne de services complète.

Il rappelle que de nombreux sites remarquables restaient autrefois sous-exploités faute d'hébergements adaptés.

Aujourd'hui, la construction de lodges et de complexes hôteliers conformes aux standards internationaux permet aux touristes de profiter pleinement de leur expérience.

La diversification de l'offre favorise également l'innovation. Parmi les nouvelles formules proposées figure le forfait « Sortie nocturne », qui invite les visiteurs à découvrir la ville sous un nouveau jour et à apprécier son ambiance après le coucher du soleil.

Ces évolutions se traduisent par une hausse des revenus, une création accrue d'emplois et un allongement significatif de la durée des séjours.

Les acteurs du secteur estiment que cette dynamique renforce la compétitivité de l'Éthiopie sur la scène mondiale et constitue un levier majeur de croissance économique.

Aujourd'hui, l'Éthiopie ne se présente plus seulement comme un berceau historique millénaire, mais aussi comme une destination moderne et dynamique, riche d'expériences variées et tournée vers l'avenir.