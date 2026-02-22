Ethiopie: Le Premier ministre Abiy salue les 65 ans du Commandement des opérations spéciales, mettant en avant la modernisation et la puissance opérationnelle des forces spéciales du pays.

Addis-Abeba — Le chef du gouvernement a rendu hommage au Commandement des opérations spéciales pour son héritage historique et son rôle déterminant dans la défense nationale depuis plus de six décennies.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Abiy Ahmed a qualifié l'Éthiopie de « terre de héros », soulignant la transmission générationnelle de l'engagement et du sacrifice au service de la nation.

Il a salué les « missions remarquables » accomplies par le Commandement au fil des années, mettant en avant sa résilience et son efficacité face aux nombreux défis sécuritaires rencontrés.

Le Premier ministre a également insisté sur les réformes engagées dans le secteur de la défense, précisant qu'elles ont permis de moderniser la structure, le personnel et les équipements de cette unité d'élite.

Désormais composée d'unités aéroportées, de commandos et de forces spécialisées dans la lutte antiterroriste, la formation est, selon lui, capable d'intervenir rapidement et efficacement en toutes circonstances.

Pour célébrer cet anniversaire, une démonstration publique des capacités militaires a été organisée, illustrant le niveau de préparation, la coordination tactique et la disponibilité opérationnelle des troupes.

Parmi les exercices présentés figuraient une opération amphibie intégrée ainsi que des manoeuvres conjointes entre forces aéroportées et commandos, témoignant du haut degré de professionnalisme atteint par les forces de défense éthiopiennes.

« Les démonstrations d'aujourd'hui confirment que nos forces armées sont prêtes, compétentes et pleinement modernisées pour répondre aux exigences de sécurité nationale », a affirmé le Premier ministre.

Cette célébration met en lumière la volonté constante de l'Éthiopie de consolider ses capacités de défense tout en honorant celles et ceux qui ont contribué, au fil des décennies, à la protection et à la stabilité du pays.