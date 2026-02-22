Seychelles: Les champions du QBVC appellent à l'aide pour aller jouer aux Seychelles

Le Quatre-Bornes Volleyball Club (QBVC) s'apprête à représenter fièrement Maurice lors de la CAVB Zone-7 Competition, qui se tiendra aux Seychelles du 27 février au 7 mars 2026.

Cet événement régional majeur réunira les meilleures équipes de la zone, et les formations masculine et féminine du QBVC auront l'honneur de défendre les couleurs mauriciennes sur la scène internationale.

Depuis plusieurs mois, leurs athlètes s'entraînent avec rigueur, détermination et passion afin d'être prêts pour ce grand rendez-vous. Leur engagement est total, mais pour transformer cette ambition en réussite, ils ont besoin de soutien. Chaque contribution représente un pas de plus vers leur objectif et une opportunité de faire rayonner le volleyball mauricien au-delà de nos frontières.

Vous avez la possibilité de parrainer un joueur ou une joueuse en particulier, de soutenir l'équipe masculine ou féminine, ou encore d'effectuer un don général au club. À titre indicatif, le parrainage du billet d'avion s'élève à Rs 24,000, l'hébergement à Rs 30,000, tandis qu'une prise en charge complète (billet d'avion et hébergement) représente Rs 54,000.

Les dons peuvent être effectués sur le compte du QBVC auprès de la Bank of Baroda, numéro de compte 90 310 20 000 41 91. Il faut préciser dans le descriptif de la transaction le nom du joueur ou de la joueuse en cas de parrainage individuel, la mention «Equipe Hommes» ou «Equipe Femmes» si vous soutenez une équipe, ou simplement «Don Club» pour une contribution générale.