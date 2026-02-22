Ile Maurice: Protection de l'oeuvre - Kaya devient une marque déposée

Double événement pour Babani en ce 21 février. Avneesh Bacha, le responsable, annonce «l'enregistrement officiel du nom Kaya à Maurice et le lancement des Archives Kaya».

Autant d'initiatives prises avec la succession de Kaya, c'est-à-dire Véronique Topique et sa famille. «Il s'agit d'un projet national de préservation culturelle, une étape déterminante dans la structuration, la protection et la transmission de l'héritage artistique de l'une des figures les plus emblématiques de la musique mauricienne.»

Avneesh Bacha précise que cette démarche a été faite par la succession Kaya «ainsi que par leurs mandataires légaux et administratifs. Elle entend ainsi garantir une gestion claire et responsable du nom, du catalogue musical et du patrimoine visuel de Kaya». Selon lui, l'enregistrement du nom établit désormais un cadre juridique et organisationnel permettant d'assurer la préservation et la valorisation de l'oeuvre de Kaya, tout en clarifiant les exploitations en cours. Cette démarche vise également à protéger durablement un pan essentiel de la mémoire culturelle nationale.

Pour ce qui est des Archives Kaya, ce projet s'inscrit dans une «démarche culturelle de longue haleine». Le projet a pour objectif de documenter l'intégralité du catalogue de l'artiste, de structurer les informations historiques, de préserver les enregistrements, oeuvres artistiques et documents existants, et d'établir des références historiques fiables. Une plateforme de contribution publique est également prévue afin d'enrichir les fonds archivistiques. Avneesh Bacha invite toute personne disposant de photographies, d'enregistrements, de contrats, d'affiches, d'articles de presse, de documents inédits ou de témoignages liés à Kaya à se manifester à l'adresse [email protected]. Cette mobilisation collective est présentée comme essentielle à la sauvegarde de la mémoire culturelle mauricienne.

Le projet des Archives Kaya accorde également une place centrale à la préservation de l'identité visuelle de l'artiste. Cet univers graphique, qui comprend notamment les pochettes d'albums, les affiches et le logo officiel de Kaya, a été conçu par l'artiste Henry Coombes. Ses créations, réalisées en solidarité avec le mouvement seggae, sont devenues indissociables de l'esthétique et de l'esprit de ce courant musical. Au-delà de leur dimension graphique, elles constituent aujourd'hui un témoignage visuel fort d'une époque et d'un mouvement culturel majeur à Maurice.