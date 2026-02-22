Ile Maurice: Mgr Landry Philippe Rasamison nommé évêque de Port-Victoria

Le pape Léon XIV a nommé aujourd'hui Mgr Landry Philippe Rasamison, âgé de 53 ans, nouvel évêque de Port-Victoria, aux Seychelles. Il succède à Alain Harel à la tête du diocèse.

Jusqu'à cette nomination, Mgr Rasamison exerçait comme curé de la paroisse Saints-Michel-Gabriel-Raphaël, à Anse aux Pins, où il s'est distingué par un ministère pastoral proche des fidèles et ancré dans la réalité locale.

Né le 3 mai 1972 à Ambanja, à Madagascar, il a été ordonné prêtre le 15 août 2000. Religieux de l'Ordre des Frères mineurs capucins, il possède une solide formation théologique, couronnée par une licence en théologie -- spécialisation en spiritualité -- obtenue à Rome, à l'Université pontificale Antonianum.

Envoyé en mission aux Seychelles en 2008, il y a exercé pendant de nombreuses années un ministère pastoral au sein de différentes communautés paroissiales, contribuant activement à la vie spirituelle et sociale de l'archipel. Son engagement durable dans le pays a conduit à sa naturalisation seychelloise le 20 juin 2017.

Cette nomination marque une nouvelle étape pour l'Église catholique aux Seychelles. Fort de son expérience missionnaire, de sa formation spirituelle et de sa connaissance approfondie du contexte local, Mgr Rasamison est appelé à poursuivre l'oeuvre pastorale et à accompagner les fidèles face aux défis contemporains.

Son accession à l'épiscopat témoigne également de la dimension universelle de l'Église, où des parcours internationaux se mettent au service des communautés locales.