Ile Maurice: Ticketbox.mu connecte Maurice aux stades de la Coupe du monde

C'est une annonce qui marque un tournant majeur dans le paysage numérique et événementiel. Ticketbox.mu devient l'une des premières entreprises à opérer en tant qu'«Official Dynamic Ticketing Partner» pour des événements sportifs et culturels internationaux d'envergure. Une avancée qui positionne la plateforme locale dans une nouvelle dimension et qui redéfinit l'accès des Mauriciens aux plus grandes scènes mondiales.

Désormais, il est possible de réserver directement à partir de Maurice, en quelques clics et via une plateforme mauricienne, des billets pour des événements de prestige tels que la Formule 1, la FIFA World Cup 2026, l'UEFA Champions League, l'English Premier League ou encore les Championnats de Wimbledon. À cela s'ajoutent les grands tournois internationaux de cricket, les compétitions majeures de rugby et de golf, ainsi que les concerts de stars mondiales ou encore des spectacles d'envergure comme Cirque du Soleil et Hans Zimmer Live.

Pour Ajay Deora, Chief Executive Officer de Ticketbox.mu, cette étape représente bien plus qu'un simple partenariat commercial. «Ticketbox. mu devient la première compagnie mauricienne à être partenaire officiel de billetterie pour des événements sportifs et inter nationaux. Nous démontrons notre engagement envers notre communauté et notre volonté d'innover pour notre famille mauricienne», affirme-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce projet ne s'est pas concrétisé du jour au lendemain. L'initiative a été lancée, il y a environ un an, avec six mois de mise en oeuvre intensive. Il a fallu mettre en place des connexions technologiques complexes avec les circuits de Formule 1 à travers le monde, les grands stades internationaux et les plateformes liées à la Coupe du monde 2026. Cette intégration impliquait des exigences strictes en matière de conformité internationale, de synchronisation des systèmes et de gestion dynamique des inventaires de billets.

Déjouer les arnaques

Au-delà de l'innovation technologique, la sécurité des consommateurs constitue un pilier central de cette évolution. Le CEO souligne que de nombreux Mauriciens ont déjà été victimes d'arnaques en achetant des billets via des plateformes étrangères non officielles. «Avec Ticketbox.mu, vous avez une garantie à 100 %. Lorsque vous réservez un match ou un concert avec nous, c'est la compagnie qui est responsable de vous. Même si vous rencontrez un problème en Angleterre ou ailleurs, nous restons disponibles pour vous assister», précise-t-il.

La plateforme offre également des fonctionnalités comparables aux standards internationaux, notamment la possibilité de choisir précisément son bloc et sa catégorie de siège dans un stade ou une salle de concert, qu'il s'agisse de places assises ou debout. Cela permet aux utilisateurs de planifier leur voyage sportif ou musical avec davantage de transparence et de contrôle.

Ticketbox.mu ne se limite pas à la billetterie événementielle. La plateforme propose également la réservation de billets d'avion, d'hôtels et d'autres services connexes, centralisant ainsi l'organisation complète d'un déplacement autour d'un événement international. Cette approche intégrée s'inscrit dans la continuité d'une stratégie de modernisation déjà amorcée, notamment lorsque l'entreprise est devenue le premier tour-opérateur mauricien connecté via SynXis pour la distribution hôtelière.

Selon Ajay Deora, cette évolution illustre une ambition claire. «Nous avons commencé avec le marché local, puis avec les concerts internationaux, et aujourd'hui, nous entrons dans les grands événements mondiaux. Ce n'est pas seulement une croissance, c'est une évolution. Nous réinventons l'expérience mauricienne.»

Avec cette nouvelle étape, Ticketbox.mu affirme sa volonté de réduire les distances, de briser les barrières et de positionner Maurice dans l'écosystème mondial du traveltech et de la distribution événementielle.