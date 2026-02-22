Congo-Kinshasa: À Goma, la commissaire européenne Hadja Lahbib appelle au respect strict du droit international humanitaire dans l'Est de la RDC

En visite à Goma jeudi 19 février, la commissaire européenne à l'Égalité, à la Préparation et à la Gestion des crises, Hadja Lahbib, a appelé toutes les parties impliquées dans le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo à respecter strictement le droit international humanitaire. Mandatée par l'Union européenne pour évaluer la situation sur le terrain, elle a dénoncé la multiplication des violations contre les populations civiles et les travailleurs humanitaires.

Cette étape à Goma s'inscrit dans une tournée régionale qui a déjà conduit la commissaire à Kinshasa, Bujumbura et Kigali, où elle a rencontré différentes autorités. À Goma, Hadja Lahbib s'est notamment entretenue avec les responsables de l'AFC/M23, dans le cadre de ses consultations visant à promouvoir une meilleure protection des civils.

Devant la presse, la commissaire européenne a livré un constat préoccupant :

« Nous avons de plus en plus de violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celles des autres ».

Elle affirme avoir recueilli elle-même des témoignages dans les camps de transit et déplore la détérioration des conditions de vie des déplacés.

« Les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants », a déploré Hadja Lahbib.

Selon elle, les humanitaires européens, désormais premiers acteurs globaux de l'aide mondiale, se heurtent à des tracasseries persistantes, à l'insécurité et à des obstacles logistiques graves dans les zones de conflit et dans les camps de réfugiés.

Rencontres avec les parties et engagements obtenus

Hadja Lahbib indique avoir transmis aux responsables rencontrés les préoccupations des ONG internationales et des agences des Nations unies confrontées à d'importantes difficultés opérationnelles.

Elle assure avoir obtenu des engagements concrets de la part des différentes autorités consultées durant sa tournée :

« J'espère que ces engagements seront mis en oeuvre et que cette mission portera ses fruits ».

La commissaire européenne insiste sur la nécessité absolue de protéger les civils, de garantir l'accès humanitaire et de mettre fin aux pratiques contraires aux conventions internationales, rappelant que le droit humanitaire est un pilier essentiel dans les zones de conflit.