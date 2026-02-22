Congo-Kinshasa: L'Université Kongo suspend un enseignant pour extorsion auprès des étudiants

L'Université Kongo, située dans le territoire de Mbanza-Ngungu au Kongo-Central, a annoncé la suspension immédiate d'un enseignant accusé d'avoir exigé une somme d'argent aux étudiants avant la remise de leurs travaux pratiques. L'information est contenue dans un communiqué du rectorat daté du mercredi 18 février et dont Radio Okapi a reçu copie vendredi.

Selon ce communiqué, l'enseignant, titulaire du cours de Médecine traditionnelle en troisième doctorat de Médecine, a exigé à chaque étudiant le paiement de 15 000 francs congolais pour accéder à la remise des travaux pratiques. Une attitude fermement condamnée par les autorités académiques.

Après vérification des faits, le comité de gestion de l'Université Kongo a pris des mesures disciplinaires strictes. L'enseignant mis en cause est interdit de toute activité académique au sein de l'établissement. Il est également sommé de libérer sans délai le Guest house mis à sa disposition par l'université.

Le communiqué précise que cette décision vise à préserver la crédibilité de l'institution et à garantir une formation basée sur l'intégrité et l'égalité de traitement.

Des complicités également sanctionnées

Le chef de promotion et son adjoint, accusés d'avoir aidé l'enseignant à collecter l'argent auprès des étudiants, sont eux aussi suspendus. Le rectorat rappelle que toute implication dans des pratiques illicites au sein de l'université expose à des sanctions disciplinaires sévères.

Un appel à la vigilance au sein de la communauté universitaire

Le rectorat réitère que toute pratique consistant à monnayer les travaux pratiques, vendre des supports de cours ou conditionner l'accès aux enseignements et évaluations au paiement d'une somme d'argent est strictement interdite. La communauté universitaire est invitée à dénoncer immédiatement tout comportement similaire afin de préserver « la crédibilité et l'honneur de l'établissement ».

Le comité de gestion rappelle que l'Université Kongo reste fermement attachée aux valeurs de probité, d'excellence académique et de justice, au coeur de sa mission éducative.