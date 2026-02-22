Sénégal: Moustapha Gueye, élu président de la Ligue régionale de lutte de Dakar

Dakar — L'ancien champion de lutte, Moustapha Gueye dit " Le Tigre de Fass" a été élu samedi, président de la Ligue régionale de lutte de Dakar lors d'une assemblée générale de cette structure.

L'ancien pensionnaire de l'écurie Fass a obtenu 112 voix, devançant l'ancien président des amateurs Babacar Diagne dit Doudou Diagne Diecko, crédité de 64 voix.

l'élection des instances régionales en charge de la lutte fait partie du processus d'installation d'une fédération dont le président Ibrahima Sene dit " Bira" a été élu en décembre dernier. La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a depuis pris la place du Comité national de gestion (CNG) qui se chargeait de régir et d'organiser la pratique de la discipline.

D'autres régions du pays ont déjà procédé à l'installation de leur ligue régionale ou sont en passe de le faire.