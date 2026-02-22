Sénégal: Les élections législatives et communales fixées au 26 mai prochain (officiel)

Dakar — Les élections législatives et communales vont se tenir en Guinée le 26 mai prochain après que le président de la République, Mamadi Doumbouya a signé un décret lu vendredi dans la soirée à la télévision nationale.

L'annonce officielle de la date de la tenue prochaine des élections législatives et territoriales consacre une poursuite du processus électoral entamé avec l'organisation le 28 décembre 2025 d'une élection présidentielle remportée dès le premier tour par le général Mamadi Doumouya.

La veille, le Premier ministre Amadou Oury Bah a reçu plusieurs de partis politiques et les représentants des candidats à la dernière l'élection présidentielle.

"Cette rencontre, qui constitue une première prise de contact à l'issue du scrutin, s'inscrit dans une dynamique de dialogue constructif et d'apaisement du climat politique national", a indiqué l'Agence guinéenne de presse.

Selon l'AGP, les échanges ont porté sur la consolidation de l'unité nationale, la promotion d'un débat politique responsable et serein, ainsi que sur la nécessité, pour l'ensemble des acteurs, de privilégier l'intérêt supérieur de la nation et la stabilité des institutions républicaines.