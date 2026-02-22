Congo-Kinshasa: Le RENAPEF encourage la maitrise de plusieurs langues pour s'épanouir dans la société

Le Réseau national des professeurs et enseignants de français (RENAPEF) encourage les jeunes à maîtriser une ou plusieurs langues afin de faciliter leur intégration et leur épanouissement au sein des différentes communautés.

Le président de cette structure, Jean-Bosco Puna a lancé cet appel en marge de la journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année.

A l'occasion de cette journée internationale, le RENAPEF organise une conférence scientifique et culturelle sous le thème : « La voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue ».

A travers cette rencontre, l'organisation souhaite attirer l'attention des jeunes sur le rôle central que joue la langue au sein de la communauté congolaise.

Le président du RENAPEF souligne que la maîtrise de plusieurs langues constitue un atout pour les jeunes à travers le monde.

Suivez ses propos :

Jean-Bosco Puna estime que les parents ont un rôle majeur à jouer pour faciliter à leurs enfants l'apprentissage de plusieurs langues.

Il précise également que cette responsabilité, qui commence en famille, doit se poursuivre dans les milieux scolaires, académiques et même ecclésiastiques.

L'appel du RENAPEF intervient trois mois après que le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle citoyenneté avait décidé d'introduire, dès la session 2025-2026, une épreuve orale d'anglais à l'Examen d'État.

Cette mesure, qui s'appliquera à toutes les options des humanités en RDC, vise à améliorer la maîtrise de l'anglais chez les élèves finalistes, afin de faciliter leur transition vers l'enseignement supérieur et leur insertion dans un monde professionnel de plus en plus globalisé.