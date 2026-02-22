Togo: Une approche plus ciblée et mieux financée

21 Février 2026
Togonews (Lomé)

Face aux défis climatiques et à la dégradation de l'environnement, le Togo réajuste sa stratégie pour renforcer l'efficacité de son action.

Le pays entend poursuivre ses engagements internationaux à travers une réduction accrue des émissions de gaz à effet de serre, la transition énergétique et la préservation des forêts.

Les autorités mettent également l'accent sur le développement des énergies renouvelables, la protection du littoral et la sauvegarde de la biodiversité.

Désormais, l'action climatique nationale s'articule autour de trois piliers : priorisation, transparence et bancabilité.

Il est nécessaire d'identifier les secteurs les plus vulnérables et les investissements à fort impact. Tout ceci dans la plus grande transparence avec des projets qui tiennent la route. Autant d'exigences réclamées par les partenaires internationaux.

