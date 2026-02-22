Gabon: Coopération Sud-Sud - Le Gabon à l'écoute de l'expérience ivoirienne dans le secteur du logement

21 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MLHUC

Le jeudi 19 février 2026, le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, a été reçu en audience par son homologue ivoirien, Monsieur Moussa Sanogo, Ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, en présence de Son Excellence Fabrice Boussougou Boussougou, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Gabonaise près la Côte d'Ivoire.

En mission officielle à Abidjan, la délégation gabonaise s'est rendue en Côte d'Ivoire afin de s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de politique de logement et de production de logements décents à grande échelle. Un intérêt particulier a été porté aux mécanismes de partenariat public-privé mobilisés pour dynamiser l'offre immobilière.

Les discussions ont permis un partage approfondi d'expériences sur les instruments juridiques, financiers et opérationnels mis en oeuvre dans les deux pays. La partie gabonaise a exprimé sa volonté d'adapter les meilleures pratiques observées, en tenant compte des réalités nationales.

Cette démarche s'inscrit dans la vision du Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui promeut une coopération Sud-Sud pragmatique, orientée vers des résultats concrets et durables au service du développement de notre pays le Gabon.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.