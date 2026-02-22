Gabon: Coopération Sud-Sud - Le Gabon à l'écoute de l'expérience ivoirienne dans le secteur du logement

Le jeudi 19 février 2026, le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, a été reçu en audience par son homologue ivoirien, Monsieur Moussa Sanogo, Ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, en présence de Son Excellence Fabrice Boussougou Boussougou, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Gabonaise près la Côte d'Ivoire.

En mission officielle à Abidjan, la délégation gabonaise s'est rendue en Côte d'Ivoire afin de s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de politique de logement et de production de logements décents à grande échelle. Un intérêt particulier a été porté aux mécanismes de partenariat public-privé mobilisés pour dynamiser l'offre immobilière.

Les discussions ont permis un partage approfondi d'expériences sur les instruments juridiques, financiers et opérationnels mis en oeuvre dans les deux pays. La partie gabonaise a exprimé sa volonté d'adapter les meilleures pratiques observées, en tenant compte des réalités nationales.

Cette démarche s'inscrit dans la vision du Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui promeut une coopération Sud-Sud pragmatique, orientée vers des résultats concrets et durables au service du développement de notre pays le Gabon.