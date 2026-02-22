Gabon: Justice - Maître Inès Leslie condamnée à six mois de prison avec sursis et 13 millions de FCFA de dommages et intérêts

L'audience s'est tenue le 17 février dernier au tribunal de Libreville.

À l'issue des débats, Maître Mouyaga Inès Leslie, notaire, a été condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 13 millions de francs CFA de dommages et intérêts dans une affaire d'escroquerie liée à des transactions foncières, qui n'était pas à l'audience, a bénéficié d'une peine de prison avec sursis et échapperait de justesse à son incarcération immédiate, car considérée par la justice comme une primo délinquante.

Selon les éléments portés à la connaissance du tribunal, l'affaire porte sur une opération immobilière impliquant un terrain situé à Libreville. La prévenue, avec la complicité présumée de deux de ses collaborateurs, aurait mis en place un stratagème destiné à rassurer un acquéreur potentiel.

Il lui est reproché d'avoir affirmé que le terrain était libre de tout nantissement ou toute autre forme d engagement et qu'il pouvait être acquis sans difficulté, alors même que le propriétaire du titre foncier n'en aurait pas été informé.

Autre fait relevé par l'accusation : l'encaissement de fonds hors comptabilité de son étude notariale bien que perçue en especes au sein du cabinet de l'intéressée. Des irrégularités qui ont pesé lourd dans la décision rendue par la juridiction compétente.

Une décision dans un contexte de recomposition judiciaire

Cette condamnation intervient dans un climat particulier, marqué par les changements opérés lors du Conseil supérieur de la magistrature de décembre 2025. Une session tenue à titre exceptionnel quelques mois seulement après le conseil annuel et réglementaire, habituellement organisé entre juillet et août.

Cette initiative avait suscité de nombreux commentaires dans les milieux judiciaires et politiques. Plusieurs magistrats avaient alors été promus, mutés ou réaffectés, dans ce qui apparaissait pour certains observateurs comme une volonté des autorités de renforcer la discipline et d'assainir le fonctionnement de l'appareil judiciaire.

Pour certains analystes, la condamnation de Maître Mouyaga Inès Leslie pourrait illustrer cette nouvelle dynamique. Une source proche du dossier affirme d'ailleurs que l'intéressée aurait, par le passé, bénéficié de soutiens au sein du tribunal, ce qui aurait contribué à ralentir certaines procédures la concernant.

Vers un tournant pour la justice gabonaise ?

La décision rendue soulève désormais une question : marque-t-elle un tournant dans le traitement des affaires judiciaires sensibles au Gabon ?

D'aucuns y voient un signal fort traduisant une volonté politique affirmée de restaurer l'autorité et la crédibilité de la justice, sous l'impulsion du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Reste à savoir si cette dynamique s'inscrira dans la durée et permettra de consolider une justice véritablement indépendante, impartiale et équitable au sein des juridictions gabonaises.