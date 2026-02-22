Ile Maurice: Quand Andrew Mountbatten-Windsor nous a rendu visite

C'est en 1987, soit fin septembre et début octobre, que le prince Andrew Mountbatten-Windsor et son épouse Sarah Ferguson étaient en visite chez nous. Cette venue s'inscrivait dans le cadre de la Semaine britannique qui faisait partie du Festival international de la mer.

La visite princière était marquée par une grande effervescence. Le cortège du prince Andrew était accueilli partout par des foules enthousiastes. Outre les déjeuners et dîners officiels, le duc et la duchesse d'York ont entre autres assisté à un service dominical à la cathédrale St James, participé à la remise du «Duke of York Cup» au Champ-de-Mars, inauguré un centre culturel et artisanal à Quatre-Cocos, admiré la crécerelle dans son «antre» aux Gorges de la Rivière-Noire, visité le Cheshire Home à Tamarin, procédé à la réouverture du British Council. Après leur visite officielle de six jours, ils ont séjourné au Touessrok Sun. Stupeur cette semaine quand le prince a été arrêté pour suspicion de faute dans l'exercice d'une fonction publique en lien avec l'homme d'affaires décédé, Jeffrey Epstein.

∎ Des applaudissements princiers pour le séga mauricien. Spectacle culturel donné lors de l'inauguration du «Duke and Duchess of York Cultural and Handicraft Centre» à Quatre-Cocos.

∎ Le couple princier à la municipalité de Port-Louis aux côtés du lord-maire Jérôme Boulle.

∎ Sous le soleil mauricien avec le ministre du Tourisme, sir Gaëtan Duval, le prince Andrew et Fergie se sont rendus au Trou-aux-Biches Village Hotel où un catamaran a été mis à leur disposition pour qu'ils suivent le déroulement d'une régate.

∎ ...saluant les Mauriciens qui les attendaient, regroupés sous un immense prélart dressé dans la cour de la cathédrale.

∎ Au garde-à-vous pour les hymnes nationaux en compagnie du colonel Raj Dayal et de l'assistant commissaire Harold Munso.

∎ Les deux représentants de la Couronne, à leur sortie d'une messe célébrée à la cathédrale St James, suivis entre autres par le Premier ministre sir Anerood Jugnauth et son épouse lady Sarojini Jugnauth...