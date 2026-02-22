Cote d'Ivoire: Ramadan - Raoul Aby soutient la communauté musulmane de Marcory

La solidarité municipale s'est une nouvelle fois exprimée à Marcory. Dans le cadre du programme communal « La mairie assiste les confessions religieuses », le maire de Marcory, Raoul Aby, a procédé, le samedi 21 février 2026, à la remise de kits alimentaires à la communauté musulmane de la commune.

Les dons, composés de sacs de riz, de sucre et de lait, ont été remis aux représentants du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) ainsi qu'à plusieurs associations musulmanes locales.

Selon le premier magistrat de la commune, cette action vise à accompagner les fidèles dans la préparation et la célébration du mois de Ramadan, période de jeûne, de prière et de partage dans la tradition islamique.

« À travers ce programme, nous réaffirmons l'engagement de la municipalité à soutenir toutes les confessions religieuses présentes à Marcory », a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom du Cosim, l'imam Cissoko a exprimé sa gratitude au conseil municipal pour cette marque d'attention. Il a salué « le soutien constant du maire à l'endroit de la communauté musulmane », soulignant que ces vivres contribueront à soulager de nombreuses familles durant le mois sacré.

Clôturant la cérémonie, le maire a sollicité des guides religieux des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, ainsi que pour le développement harmonieux de la commune de Marcory.

Par cette initiative, la mairie entend renforcer la cohésion sociale et promouvoir le vivre-ensemble, dans une commune reconnue pour sa diversité religieuse et culturelle.