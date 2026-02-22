Cote d'Ivoire: Portrait/Gondo Sahi Mardochée Ebénézer (avocat) - Maître à 22 ans au barreau d'Abidjan

Ce jeune prodige vient d'entrer dans l'histoire du barreau ivoirien en devenant, à 22 ans, le plus jeune avocat inscrit au tableau de l'Ordre.

Dans l'atmosphère solennelle du Palais de Justice d'Abidjan-Plateau, ce 15 janvier, un silence particulier a traversé la salle lorsque son nom a été appelé. Sous l'hermine et la toile noire de la toge, une silhouette fine s'est avancée. Avec son visage qui garde encore les empreintes de la jeunesse, mais le regard, lucide, concentré, presque impassible.

À 22 ans, Gondo Sahi Mardochée Ebénézer entre dans l'histoire comme le plus jeune membre jamais inscrit au tableau de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Il n'est pas simplement un avocat de plus. Il incarne une rupture douce mais décisive. Celle d'une génération qui entend conjuguer précocité, excellence et éthique.

Pour comprendre ce parcours hors norme, il faut quitter les tours vitrées du Plateau et remonter vers l'Ouest montagneux du pays, dans le département de Biankouma. À Gan 2, petite localité enracinée dans la tradition et l'effort communautaire, se trouvent les sources de cette trajectoire exceptionnelle.

C'est là que le jeune Ebénézer développe très tôt une relation presque organique avec le savoir. Là où d'autres découvrent encore les jeux insouciants de l'enfance, lui s'attarde déjà sur les manuels. À 14 ans, alors que la majorité de ses camarades entament à peine le cycle secondaire, il se présente au Baccalauréat en candidat libre. Le pari semble audacieux, presque irréaliste. Il le réussit.

Ce premier exploit n'est pas un feu de paille. Il annonce une constance. Le jeune homme avance avec une discipline méthodique. Chez lui, la précocité n'est pas une posture, mais une organisation du temps, un sens aigu du devoir, une capacité rare à se fixer des objectifs et à s'y tenir.

Prodige

Derrière l'étiquette de « prodige », se cache un travailleur acharné, rompu aux longues heures d'études et aux exigences des codes juridiques.

On ne saurait dresser le portrait de maître Gondo sans évoquer la dimension spirituelle qui structure son existence. Membre actif de l'église des Assemblées de Dieu du Triomphe du Christ d'Aboboté, il revendique une foi assumée, héritée d'une éducation chrétienne rigoureuse.

Chez lui, la justice ne se limite pas aux textes et aux procédures. Elle s'enracine dans une conviction plus profonde qui est que « la justice des hommes doit tendre vers une exigence morale supérieure ». Ses parents, figures engagées de leur communauté religieuse, lui ont transmis bien davantage qu'un cadre éducatif ; ils lui ont légué une éthique.

Dans un univers judiciaire parfois décrit comme un terrain de rivalités et d'influence, le jeune avocat avance avec la sérénité de celui qui se sait redevable à une promesse plus grande que lui.

Lors de sa prestation de serment, nombre de confrères ont été frappés par son calme. Pas d'euphorie, pas de triomphalisme. Une gravité mesurée, presque intériorisée. Cette spiritualité n'est ni une parure ni un refuge. Elle est un moteur. Elle structure son rapport au travail, à la parole donnée, au respect du serment d'avocat. Si son âge fascine, c'est pourtant son parcours académique qui rassure.

Major de promotion

Gondo Sahi Mardochée Ebénézer n'a bénéficié d'aucune faveur. Il a franchi chaque étape de la formation juridique avec méthode, jusqu'à décrocher le titre de major de promotion.

Dans une discipline aussi exigeante que le droit où l'approximation ne pardonne pas, être premier signifie maîtriser les fondamentaux : droit civil, pénal, procédures, argumentation. Cela suppose aussi une capacité d'analyse et de synthèse peu commune. Ceux qui l'ont côtoyé décrivent un esprit structuré, capable de disséquer un dossier avec précision. Sa jeunesse devient alors un atout : elle s'accompagne d'une fraîcheur intellectuelle, d'une curiosité intacte, d'une volonté d'apprendre encore.

L'accession de maître Gondo au barreau dépasse le simple fait individuel. Elle traduit une mutation. Le barreau de Côte d'Ivoire, institution gardienne des libertés et des principes déontologiques, montre par cette inscription que l'âge n'est pas le critère déterminant ; seule compte la compétence.

Dans la salle d'audience, ce 15 janvier, certains y ont vu le passage de témoin entre une garde ancienne, riche d'expériences et de traditions, et une génération montante, avide d'efficacité, de modernité et de rigueur.

Pour une jeunesse ivoirienne en quête de repères, son parcours agit comme un signal. Il rappelle que l'origine géographique n'est pas une frontière. Que Gan 2 peut mener aux plus hautes juridictions. Que la constance peut faire tomber les plafonds invisibles.

Mais à 22 ans, porter la robe noire, c'est aussi accepter le regard scrutateur des pairs. La crédibilité d'un avocat ne repose pas sur un record d'âge, mais sur la solidité des plaidoiries, la qualité des conseils, la loyauté envers le client et le respect strict de la déontologie. Maître Gondo le sait.

L'histoire ne s'arrête pas à la prestation de serment ; elle commence véritablement dans la solitude des cabinets, dans l'analyse des dossiers complexes, dans la tension des audiences. Chaque affaire sera une épreuve, chaque décision, un jalon vers la reconnaissance durable.

Lorsque le soleil s'est couché sur le Plateau, ce 15 janvier, il a quitté le palais, sa robe soigneusement pliée sous le bras. Derrière lui, l'instant historique. Devant lui, une carrière entière à construire. Il n'est plus seulement l'enfant brillant de Biankouma ni l'étudiant major d'Abidjan. Il est désormais maître Gondo Sahi Mardochée Ebénézer.

À ceux qui s'étonnent de son âge, il pourrait répondre, comme dans Le Cid de Corneille : « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ».

Pour le barreau ivoirien, il est plus qu'un record. Il est aussi une promesse. Et la justice, désormais, l'attend.