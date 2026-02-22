Sénégal: Sédhiou - 56 kg de chanvre indien saisis par la BRS

21 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Sédhiou, relevant de l'OCRTIS, a procédé, ce samedi 21 février 2026 aux environs de 4h du matin, à l'interpellation d'un individu et à la saisie de 56 kg de chanvre indien.

Cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant un convoi de drogue à destination de la Guinée-Bissau, transporté à vélo par deux individus. Grâce à une surveillance accrue dans le secteur de Koussi, les policiers ont intercepté le suspect, tandis que son acolyte a réussi à prendre la fuite. Ce dernier a abandonné sur place son vélo chargé de trois sacs contenant 32 blocs de chanvre indien.

Le mis en cause transportait également trois sacs en sisal ainsi qu'un sac à dos remplis de drogue. Le poids total de la marchandise saisie sur lui s'élève à 24 kg, complétant ainsi une saisie globale de 56 kg de la variété dite "verte".

Lors de son interrogatoire, l'individu interpellé a révélé que la marchandise provenait du secteur. Il a reconnu son rôle de convoyeur agissant pour le compte de son patron. Pour ce transport risqué à travers la frontière, il devait percevoir la somme de 60 000 FCFA.

Le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête suit son cours.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.

