Sénégal: Fenêtre 2 des Éliminatoires mondial FIBA Qatar 2027 - Desagana Diop dévoilé la liste des joueurs présélectionnés

21 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

Dans le cadre de la Fenêtre 2 des Éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA Qatar 2027, le sélectionneur national Desagana Diop a dévoilé la liste des joueurs présélectionnés appelés à entrer en regroupement dès ce lundi.

Ce rassemblement marque une étape clé dans la préparation de l'équipe nationale en vue des prochaines rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde FIBA 2027, qui se tiendra au Qatar. L'objectif est clair : bâtir un collectif compétitif capable de franchir cette phase éliminatoire et de décrocher une place pour le Mondial 2027.

La Fenêtre 2 s'annonce décisive dans la course à la qualification. Le staff technique entend profiter de ce stage pour affiner les automatismes, renforcer la cohésion du groupe et évaluer l'état de forme des joueurs convoqués. L'enjeu est de taille, dans une campagne où chaque match comptera pour accéder à la phase finale.

À travers cette présélection, le sélectionneur confirme sa volonté de s'appuyer sur un noyau solide tout en laissant la porte ouverte à la concurrence. Les prochains jours seront déterminants pour constituer l'effectif définitif qui défendra les couleurs nationales lors des échéances à venir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Liste des joueurs retenus :

Brancou Badio; Karim Mane; Jean J. Boissy; Cheikh B. Diallo

Kara Sène; Babacar Sane; Mbaye Ndiaye; Pape M. Diop

Ibrahima Faye; Amar Sylla; Ousmane Sylla; Gora Camara

Aziz Bandaogo; Ibou Badji

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.