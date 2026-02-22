Sénégal: Fenêtre 2 des Éliminatoires mondial FIBA Qatar 2027 - Desagana Diop dévoilé la liste des joueurs présélectionnés

Dans le cadre de la Fenêtre 2 des Éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA Qatar 2027, le sélectionneur national Desagana Diop a dévoilé la liste des joueurs présélectionnés appelés à entrer en regroupement dès ce lundi.

Ce rassemblement marque une étape clé dans la préparation de l'équipe nationale en vue des prochaines rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde FIBA 2027, qui se tiendra au Qatar. L'objectif est clair : bâtir un collectif compétitif capable de franchir cette phase éliminatoire et de décrocher une place pour le Mondial 2027.

La Fenêtre 2 s'annonce décisive dans la course à la qualification. Le staff technique entend profiter de ce stage pour affiner les automatismes, renforcer la cohésion du groupe et évaluer l'état de forme des joueurs convoqués. L'enjeu est de taille, dans une campagne où chaque match comptera pour accéder à la phase finale.

À travers cette présélection, le sélectionneur confirme sa volonté de s'appuyer sur un noyau solide tout en laissant la porte ouverte à la concurrence. Les prochains jours seront déterminants pour constituer l'effectif définitif qui défendra les couleurs nationales lors des échéances à venir.

Liste des joueurs retenus :

Brancou Badio; Karim Mane; Jean J. Boissy; Cheikh B. Diallo

Kara Sène; Babacar Sane; Mbaye Ndiaye; Pape M. Diop

Ibrahima Faye; Amar Sylla; Ousmane Sylla; Gora Camara

Aziz Bandaogo; Ibou Badji