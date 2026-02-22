Cameroun: Jules Roger Belinga et Emmanuel Gérard Ondo Ndong libres après vingt ans de détention

Une page se tourne pour deux figures emblématiques de l'« opération Épervier ». Jules Roger Belinga et Emmanuel Gérard Ondo Ndong ont retrouvé la liberté ce samedi 21 février 2026, après une fausse alerte sur leur libération annoncée la veille. Dans leurs domiciles respectifs, l'émotion et la joie dominent après deux décennies passées en détention.

Arrêtés dans le cadre de l'« opération Épervier », vaste campagne lancée en 2006 par le président Paul Biya pour lutter contre la corruption et assainir la gestion des finances publiques, les deux anciens hauts responsables ont regagné leurs familles après vingt ans d'incarcération.

Retour à la liberté pour Jules Roger Belinga

Ancien directeur général de la Société Immobilière du Cameroun (SIC), Jules Roger Belinga était détenu à la prison du Secrétariat d'État à la Défense (SED) à Yaoundé depuis son arrestation pour des faits de corruption. Sa libération a provoqué une vive émotion parmi ses proches.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour marquer cet instant historique, une messe d'action de grâce a été organisée par sa famille afin de remercier Dieu pour sa protection durant ces longues années d'épreuve. Images de retrouvailles, embrassades et prières ont rythmé ce retour attendu depuis deux décennies.

L'émotion chez les proches d'Emmanuel Gérard Ondo Ndong

Même atmosphère de célébration chez Emmanuel Gérard Ondo Ndong, ancien directeur général du Fonds spécial d'Équipement et d'Intervention intercommunale (FEICOM). Considéré comme l'un des premiers dirigeants interpellés au début de l'opération Épervier, il a lui aussi retrouvé les siens dans une ambiance de liesse.

Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de joie intense, témoignant du soulagement de sa famille et de ses proches après une longue attente.

Une libération qui relance le débat sur l'opération Épervier

Au-delà de la dimension humaine, cette double libération ravive les débats autour de l'évolution de l'opération Épervier. Initiée pour freiner les détournements de fonds publics et restaurer la discipline financière au Cameroun, cette campagne judiciaire a marqué la vie politique et administrative du pays pendant près de deux décennies.

Si la libération de Belinga et Ondo Ndong suscite une ferveur familiale et sociale, elle soulève également des interrogations sur l'avenir du processus d'assainissement des finances publiques. Plusieurs autres libérations de personnalités nationales seraient d'ailleurs attendues dans les prochains jours, alimentant les spéculations sur une nouvelle phase de cette opération emblématique.

Entre soulagement pour les familles et questionnements au sein de l'opinion publique, ces remises en liberté pourraient bien ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire judiciaire et politique du Cameroun.