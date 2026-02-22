Congo-Brazzaville: Ligue africaine des champions - Les affiches alléchantes des quarts de finale

Les huit prétendants au titre ont découvert à la fois leurs adversaires et aussi la suite du parcours devant mener à la consécration finale. Le tirage au sort effectué le 17 février réserve une série d'affiches alléchantes.

Al Ahly du Caire se déplacera en Tunisie pour affronter l'Espérance lors du match aller, avant le match retour dans la capitale égyptienne. Le club égyptien, douze fois champion, est un habitué des matches à élimination directe. Il court vers une treizième consécration, un record. En face, l'Esperance de Tunis a du répondant pour avoir remporté quatre Ligues des champions. Un vrai choc nord-africain rappelant le douzième sacre du club du Caire en 2024. Al Ahly avait fait jeu égal 0-0 en Tunisie avant de gagner le retour 1-0. Un match aux allures d'une revanche ou confirmation.

Le vainqueur de cette rencontre croisera celui des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, finalistes malheureux de la saison dernière au Stade malien du Mali. Les Mamelodi a déjà remporté cette compétition en 2016. Le Stade malien n'a jamais remporté la Ligue des champions mais avait perdu la finale en 1965. La Coupe de la confédération remportée en 2009 reste sa meilleure performance.

L'autre affiche mettra aux prises la Renaissance sportive Berkane du Maroc à Al Hilal du Soudan. La RS Berkane court après son premier titre après avoir remporté trois coupes de la Confédération. Le vainqueur de cette rencontre croisera soit le Pyramids FC d'Égypte, tenant du titre, soit l'AS FAR du Maroc, vainqueur en 1985. Les matchs des quarts de finale sont prévus du 13 au 15 mars (match aller) et du 20 au 22 mars (match retour). Pour les demi- finales, les matchs sont prévus du 10 au 12 avril (match aller) et du 17 au 19 avril (match retour). La finale aller se déroulera le 15 mai. Le match retour aura lieu le 24 mai.