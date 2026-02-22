Sénégal: Les journaux préoccupés par le remboursement de la dette extérieure

Dakar — Les quotidiens du week-end consacrent leurs manchettes à la situation financière du pays, tirant notamment la sonnette d'alarme sur les difficultés que le Sénégal, appelé à rembourser, dans un avenir proche, une partie de sa dette extérieure, pourrait être confronté.

Cette situation met le Sénégal "sous pression", laisse par exemple entendre Walf Quotidien, signalant que le pays devra dans une semaine commencer à payer la somme de 746 milliards de francs Cfa, dont les 509 milliards concernent la dette extérieure.

"Cette échéance intervient alors que le pays, très endetté, est confiné dans le marché financier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine", souligne la publication.

Elle rappelle que cette échéance concerne le remboursement d'une dette remontant au 6 mars 2018, date à laquelle le pays avait réussi à lever l'équivalent de 2, 2 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux.

La situation a certainement poussé le journal L'Observateur à penser que "le Sénégal fait face à un test de crédibilité financière".

"Connu pour sa stabilité politique et financière, le Sénégal traverse une phase délicate de son économie. Alors que la dette publique culmine à 132 % de son Produit intérieur brut (PIB), le pays s'apprête à rembourser plus de 480 millions de dollars d'euro-obligations dans quelques jours", alerte le journal.

Il estime dans ses colonnes que le remboursement à temps de ce prêt d'un demi-milliard de dollars constitue un signal fort envoyé aux marchés internationaux.

"Dans un environnement marqué par la défiance des investisseurs envers plusieurs économies africaines surendettées, Dakar cherche à préserver sa réputation de bon pays", analyse le quotidien du groupe futurs médias (GFM), non sans s'interroger sur le caractère soutenable du recours accru au marché financier régional.

Autant préoccupé que les autres publications, le journal Le Quotidien ne s'est pas privé de jouer sur les mots en mentionnant en Une : "L'Etat mars sur des oeufs", en référence sans doute à l'échéance de mars et aux difficultés attendues dans le cadre du remboursement à date échue de cette dette.

Pour la publication du groupe Avenir communication, le Sénégal "inquiète les bailleurs de fonds aux point que l'Agence française de développement (AFD) et la China Eximbank ont commencé à montrer des signes d'impatience au sujet des retards notés dans le paiement de leurs créances".

"Pour ne pas trop envenimer la situation, la France chercherait à régler la situation au niveau diplomatique, alors que le Sénégal ne voudrait pas rater l'échéance du paiement de l'eurobond de mars 2026 où le pays doit décaisser 747 milliards de francs CFA", croit savoir Le Quotidien.

Pendant ce temps, Le Soleil, analysant la situation des importations, des exportations et de la balance commerciale du Sénégal, estime que le Sénégal est sur une "belle dynamique" économique.

"Ces derniers mois, le pays a enregistré des performances sur le plan commercial, avec une augmentation significative des exportations. Pour le mois de décembre, elles ont progressé de 155 %, favorisant une amélioration de la balance commerciale", fait valoir le journal.