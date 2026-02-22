Sénégal: Journée internationale de la langue maternelle - Les activités démarrent aujourd'hui

À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce samedi 21 février 2026 la journée internationale de la langue maternelle. Cette année, un accent particulier est mis sur le multilinguisme avec une innovation de taille marquée par une journée dédiée, dénommée une « classe multilingue ouverte ».

La Journée internationale de la langue maternelle, initiée par l'Unesco en 1999, est célébrée depuis 2000 le 19 février. Cette année, la journée est célébrée sous le thème : « Les voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue ». Un thème qui met en évidence le rôle stratégique des jeunes dans la construction de

La note conceptuelle du ministère de l'Éducation souligne que l'avenir de l'éducation multilingue et souligne que la langue, au-delà de sa fonction de communication, est un vecteur fondamental d'identité, d'apprentissage, de bien-être et de participation citoyenne.

À ce titre, poursuivit le texte, la célébration vise à réaffirmer l'importance de la mise en place de dispositifs éducatifs inclusifs, reconnaissant et valorisant la langue de chaque apprenant, afin de renforcer l'équité et d'améliorer durablement les performances scolaires. La journée du 21 février sera marquée par des communications, des échanges à travers des émissions radiophoniques et télévisées.

Et dans la perspective de promouvoir un usage fonctionnel et structuré des langues nationales, le ministère de l'Éducation nationale organise une journée nationale dénommée "Classe multilingue ouverte" le 23 février dans l'ensemble des académies du Sénégal.

À Dakar, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy préside le coup d'envoi de ce cours à l'école élémentaire Amadou Diagne Woré, IEF de Grand-Dakar.

La note du ministère de l'Éducation nationale souligne que cette activité va se dérouler dans toutes les écoles élémentaires du Sénégal et que, dans chaque inspection de l'Éducation et de la Formation, une école phare est choisie pour abriter l'activité qui va réunir les élèves, enseignants, parents, autorités scolaires, administratives et territoriales et les acteurs de l'alphabétisation.

Le document relève qu'il s'agit de présenter une leçon de communication orale en langue nationale.

Cette leçon sera suivie d'un dialogue communautaire sur l'importance de l'éducation multilingue dans la construction d'un citoyen intègre, juste et ancré dans ses valeurs et sa culture.