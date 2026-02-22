Sénégal: Journée internationale de la langue maternelle - Les activités démarrent aujourd'hui

21 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Pape COLY NGOME

À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce samedi 21 février 2026 la journée internationale de la langue maternelle. Cette année, un accent particulier est mis sur le multilinguisme avec une innovation de taille marquée par une journée dédiée, dénommée une « classe multilingue ouverte ».

La Journée internationale de la langue maternelle, initiée par l'Unesco en 1999, est célébrée depuis 2000 le 19 février. Cette année, la journée est célébrée sous le thème : « Les voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue ». Un thème qui met en évidence le rôle stratégique des jeunes dans la construction de

La note conceptuelle du ministère de l'Éducation souligne que l'avenir de l'éducation multilingue et souligne que la langue, au-delà de sa fonction de communication, est un vecteur fondamental d'identité, d'apprentissage, de bien-être et de participation citoyenne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À ce titre, poursuivit le texte, la célébration vise à réaffirmer l'importance de la mise en place de dispositifs éducatifs inclusifs, reconnaissant et valorisant la langue de chaque apprenant, afin de renforcer l'équité et d'améliorer durablement les performances scolaires. La journée du 21 février sera marquée par des communications, des échanges à travers des émissions radiophoniques et télévisées.

A lire aussi : A Thiès, l'enseignement bilingue démarre positivement

Et dans la perspective de promouvoir un usage fonctionnel et structuré des langues nationales, le ministère de l'Éducation nationale organise une journée nationale dénommée "Classe multilingue ouverte" le 23 février dans l'ensemble des académies du Sénégal.

À Dakar, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy préside le coup d'envoi de ce cours à l'école élémentaire Amadou Diagne Woré, IEF de Grand-Dakar.

La note du ministère de l'Éducation nationale souligne que cette activité va se dérouler dans toutes les écoles élémentaires du Sénégal et que, dans chaque inspection de l'Éducation et de la Formation, une école phare est choisie pour abriter l'activité qui va réunir les élèves, enseignants, parents, autorités scolaires, administratives et territoriales et les acteurs de l'alphabétisation.

Le document relève qu'il s'agit de présenter une leçon de communication orale en langue nationale.

Cette leçon sera suivie d'un dialogue communautaire sur l'importance de l'éducation multilingue dans la construction d'un citoyen intègre, juste et ancré dans ses valeurs et sa culture.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.